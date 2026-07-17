Los terremotos en Venezuela han dejado más de dos millones de toneladas de escombros

Compartir

3 minutos

(Actualiza con más información)

Caracas, 17 jul (EFE).- El doble sismo en Venezuela ha dejado 2.106.000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a partir del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo, dijo este viernes el ministro de Ecosocialismo (Ambiente), Nelson Rodríguez.

«No hay referencia en el mundo, así nos lo han dicho los organismos internacionales, de este volumen de residuos en otras emergencias y tragedias», aseguró Rodríguez en una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro mostró una lámina donde se detalla que, del total estimado de escombros, 1.529.000 toneladas corresponden a material de construcción y 577.000 a bienes personales. Sin embargo, no aclaró si estos datos reflejan los daños a nivel nacional o únicamente los de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

El ministro aseguró que se ha reunido con expertos para evaluar protocolos internacionales para el tratamiento y reciclaje de estos escombros.

«Podríamos hablar del inicio de una cultura de segregación en origen, es decir, la separación de los materiales de acuerdo a su naturaleza para su reciclaje, su tratamiento y volverlos a reinsertar en el mundo productivo», apuntó Rodríguez.

En este contexto, indicó que hay once sitios en La Guaira clasificados como Centros de Disposición Temporal (CDT), donde se depositan los escombros y se clasifican, según su material, en «peligrosos, reciclables y áridos».

«Nos trajimos una máquina trituradora del estado Nueva Esparta (insular) para tratar los escombros», señaló Rodríguez, quien adelantó que empresas privadas van a participar en la separación de escombros y va a haber CDT gestionados por este sector.

El pasado 29 de junio, el PNUD estimó que los terremotos dejaron cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira. Este estado costero, vecino a Caracas, alberga el principal aeropuerto del país, actualmente inoperativo por daños estructurales.

Este análisis fue elaborado con una herramienta rápida del PNUD, que combina «imágenes satelitales, evaluaciones de daños en edificaciones basadas en inteligencia artificial, información sobre la ubicación y altura de los edificios, y conocimientos de ingeniería locales para estimar el volumen de escombros», según detalla su nota.

Al menos 4.930 personas fallecieron tras los terremotos del pasado 24 de junio, 16.740 resultaron heridas y 17.907 personas quedaron sin vivienda. Además, unos 856 edificios se dañaron, de los cuales 190 colapsaron, según el último balance del Gobierno de Venezuela del jueves. EFE

rbc/bam/lnm

(vídeo)