Los Tigres, del argentino Pizarro, vencen al Querétaro y se afianzan en zona de cuartos

2 minutos

Querétaro (México), 28 sep (EFE).- Los Tigres UANL, del entrenador argentino Guido Pizarro, vencieron este domingo por 0-2 al Querétaro, para afianzarse en la zona de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En un partido de la undécima jornada, el argentino Juan Brunetta y Marcelo Flores convirtieron por los felinos, quintos con 22 puntos, entre los seis que al finalizar la 17 fechas estarán en la fase de los ocho mejores y librarán la repesca.

Los Gallos Blancos del Querétaro se hundieron en el penúltimo lugar con ocho unidades.

Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tomaron ventaja en la primera parte, cuando al minuto 30 Brunetta controló un balón en el área, burló a su marcador y de zurda concretó el 0-1.

Antes de finalizar el tiempo inicial, el delantero argentino Mateo Coronel le cometió una falta al central brasileño Joaquim y dejó a los Gallos desde el 42 con un jugador menos.

La ventaja de estar con once jugadores le permitió a los de la UANL sentenciar el 0-2, luego de que Flores realizara un cabezazo en el área, que pegó en un zaguero y en el rebote, al 53, Marcelo empujó el segundo tanto para los felinos.

A pesar de ir abajo en el marcador y con uno menos, el Querétaro trató de descontar, pero fallas del argentino Lucas Rodríguez, al 64, del ecuatoriano Michael Carcelén, al 70 y 76, y un penalti errado en el descuento por Pablo Barrera, sentenciaron el cómodo triunfo de los felinos.

La undécima jornada concluirá más tarde con la visita del Cruz Azul al Tijuana. EFE

rcg/car