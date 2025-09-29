The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los Tigres, del argentino Pizarro, vencen al Querétaro y se afianzan en zona de cuartos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Querétaro (México), 28 sep (EFE).- Los Tigres UANL, del entrenador argentino Guido Pizarro, vencieron este domingo por 0-2 al Querétaro, para afianzarse en la zona de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En un partido de la undécima jornada, el argentino Juan Brunetta y Marcelo Flores convirtieron por los felinos, quintos con 22 puntos, entre los seis que al finalizar la 17 fechas estarán en la fase de los ocho mejores y librarán la repesca.

Los Gallos Blancos del Querétaro se hundieron en el penúltimo lugar con ocho unidades.

Los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tomaron ventaja en la primera parte, cuando al minuto 30 Brunetta controló un balón en el área, burló a su marcador y de zurda concretó el 0-1.

Antes de finalizar el tiempo inicial, el delantero argentino Mateo Coronel le cometió una falta al central brasileño Joaquim y dejó a los Gallos desde el 42 con un jugador menos.

La ventaja de estar con once jugadores le permitió a los de la UANL sentenciar el 0-2, luego de que Flores realizara un cabezazo en el área, que pegó en un zaguero y en el rebote, al 53, Marcelo empujó el segundo tanto para los felinos.

A pesar de ir abajo en el marcador y con uno menos, el Querétaro trató de descontar, pero fallas del argentino Lucas Rodríguez, al 64, del ecuatoriano Michael Carcelén, al 70 y 76, y un penalti errado en el descuento por Pablo Barrera, sentenciaron el cómodo triunfo de los felinos.

La undécima jornada concluirá más tarde con la visita del Cruz Azul al Tijuana. EFE

rcg/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR