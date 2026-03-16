Los Tigres del argentino Correa se atascan ante el Querétaro

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Monterrey (México), 15 mar (EFE).- Los Tigres del campeón mundial argentino Ángel Correa no encontraron este domingo cómo abrir el marcador y empataron sin goles ante el Querétaro en partido de la undécima jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.

Con el resultado, los felinos llegaron a 17 puntos y son sextos en el casillero, mientras Querétaro suma siete unidades y ocupa la decimoséptima posición.

Tigres tuvo mayor posesión de balón en el primer tiempo gracias a la conducción del argentino Juan Brunetta, que intentó conectar en el frente con el uruguayo Rodrigo Aguirre y el francés André-Pierr Gignac, aunque sin éxito.

El Querétaro aguantó los embates con una defensa liderada por el colombiano Bayron Duarte y buscó armar contragolpes apoyado en el ecuatoriano Jhojan Julio.

En la segunda mitad la entrada de Correa revolucionó la ofensiva felina.

Ángel intentó por derecha con desbordes y centros que buscaron a Aguirre. Por derecha metió un par de disparos que atajó el guardameta visitante. Se cambió al centro para probar puntería desde larga distancia, pero la defensiva visitante aguantó la igualada.

Más tarde la actividad concluirá con la visita del Mazatlán al América. EFE

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