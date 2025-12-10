Los Tigres del campeón mundial Ángel Correa reciben al Toluca de Paulinho en la final

Monterrey (México), 10 dic (EFE).- Los Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa recibirán mañana al campeón Toluca del goleador portugués Paulinho, en el duelo de ida de la final del Apertura del fútbol mexicano.

Los Diablos del entrenador Antonio Mohamed tienen la duda de si podrán utilizar al mundialista mexicano Alexis Vega, uno de sus ejes de ataque, lesionado, pero en cualquier caso saldrán por un buen resultado en la casa de su rival para finiquitar la serie el domingo en su estadio.

Con Vega o sin él, Toluca deberá mostrar su mejor fútbol para retener el título en una serie de difícil pronóstico. Los Diablos lideraron la tabla de posiciones de la fase regular con Tigres segundo y si bien mostraron la ofensiva más letal, encabezados por Paulinho, los regios fueron los de la defensa más segura, seguidos de Toluca.

Mohamed reconoció ayer que Tigres, con seis títulos de liga y una final de Mundial de clubes desde 2011, posee experiencia en la disputa de campeonatos, pero sus Diablos pasan por un gran momento.

Tigres, comandado por el estratega argentino Guido Pizarro, buscará este jueves imponer condiciones en su estadio. Además de salir a confirmar a su defensa como la mejor del campeonato, ofenderá con Correa, el también argentino Juan Brunetta, el francés André Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y el mexicano Diego Lainez.

Los dos cuadros llegaron a la final sin vencer a sus rivales. Toluca empató 3-3 la serie con el Monterrey y Tigres UANL hizo un 2-2 con Cruz Azul; eliminaron a sus oponentes por mejor posición en la fase regular.

El duelo de ida será crucial para Tigres, casi obligado a derrotar mañana a Toluca para llegar en una buena situación a la difícil cancha de los Diablos, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

En la serie por el título no se tomará en cuenta el rendimiento en la fase regular, lo cual aumentará el interés del duelo porque para ser campeón habrá que derrotar al final.

Sea cual sea el resultado, la final moverá el mapa de jerarquía del fútbol mexicano. De ganar Toluca, alcanzará al Guadalajara como segundo equipo con más títulos, 12, cuatro menos que América. De hacerlo Tigres, empatará a Cruz Azul como el cuarto conjunto más ganador, ambos con nueve estrellas. EFE

