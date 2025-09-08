Los titulares de Defensa de Seúl y Tokio acuerdan explorar cooperación en IA y drones

3 minutos

Seúl, 8 sep (EFE).- Corea del Sur y Japón acordaron este lunes fortalecer su cooperación en materia de seguridad y explorar vías para potenciar su colaboración en sectores de alta tecnología como la inteligencia artificial (IA) y los drones, durante un encuentro de sus titulares de Defensa en Seúl.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y su homólogo japonés, Gen Nakatani, coincidieron en la necesidad de impulsar las relaciones bilaterales en seguridad «con visión de futuro», según un comunicado publicado al término de la reunión durante la primera visita oficial al Sur de un titular de Defensa nipón en diez años.

«En particular, acordaron explorar oportunidades de cooperación con visión de futuro y mutuamente beneficiosas en campos científicos y tecnológicos de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), los sistemas no tripulados y el espacio», de acuerdo a la declaración conjunta publicada al término del encuentro.

Para ello, acordaron intensificar las consultas periódicas y los intercambios de personal, incluyendo visitas mutuas y reuniones ministeriales de Defensa.

Ambos ministros coincidieron también en la importancia de impulsar no sólo la cooperación bilateral, sino a tres bandas con Estados Unidos, «en un entorno de seguridad en rápida evolución».

Ahn y Nakatani reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de la península de Corea y destacaron la necesidad de abordar conjuntamente la profundización de la cooperación militar entre Pionyang y Moscú.

La reunión se produjo pocos días después de que los líderes de Corea del Norte, Rusia y China exhibieran cercanía durante su participación en el desfile militar celebrado en Pekín en las conmemoraciones del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, marcado por la rendición de Japón.

El encuentro de hoy coincidió con el año del 60 aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre Seúl y Tokio, con heridas aún abiertas en torno a la colonización japonesa de la península de Corea, y la visita a Seúl de Nakatani para participar en un foro anual sobre seguridad del Ministerio de Defensa surcoreano.

Durante el viaje del ministro nipón, que se prolongará dos días, Nakatani tiene previsto visitar el martes el Cementerio Nacional de la capital surcoreana y el comando de la Segunda Flota de la Marina de Estados Unidos en Pyeongtaek, al sur de Seúl.

Estaba previsto que la visita de Nakatani se produjera en diciembre del año pasado, pero el viaje fue pospuesto a raíz de la fallida declaración de la ley marcial por parte del expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol. EFE

rvb-mra/pav/cg

(foto)(vídeo)