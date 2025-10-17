Los trabajadores de plataformas digitales crecen un 25 % en Brasil en los últimos dos años

1 minuto

São Paulo, 17 oct (EFE).- El número de personas que trabajan en plataformas digitales creció un 25,4 % entre 2022 y 2024 en Brasil, lo que representa casi un 2 % de la población ocupada en el sector privado, según datos divulgados este viernes por el Gobierno.

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), responsable por la encuesta, en el tercer trimestre de 2024, 1,7 millones de brasileños dependían de aplicaciones de servicios, como transporte de pasajeros y entregas de comidas, lo que representa 335.000 personas más con respecto al dato de 2022.

Del total, el 58 % utiliza aplicaciones de transporte, mientras que el 29 % se dedica a actividades de reparto.

Casi la mitad (47 %) de los trabajadores de apliacaciones están entre los 25 y los 39 años y el 59 % tiene un nivel de escolaridad medio completo o superior incompleto.

El rendimiento mensual de los trabajadores en plataformas digitales es un 4 % más con respecto al resto de los ocupados, pero para ello deben trabajar en promedio 5,5 horas más, ya que la hora de trabajo dentro de las plataformas representa un 8 % menos, de acuerdo a la encuesta.

En Brasil, cada vez más personas tienen acceso a un teléfono móvil con internet, lo que puede explicar el aumento de oferta y demanda en aplicaciones de todo tipo.

Según una encuesta del Gobierno, al menos 167 millones de brasileños tienen un móvil de uso personal con red, lo que representa un 89 % de la población total del país. EFE

adm/mp/lar