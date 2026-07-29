Los tres mayores incendios forestales en España desde 1961 se produjeron en los últimos dos años

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El incendio forestal de Ávila, en el centro de España, ya se considera el más grande «de la historia reciente» del país, con alrededor de 50.000 hectáreas quemadas, afirmó el Gobierno el domingo.

Los tres mayores fuegos forestales registrados en el territorio nacional se han producido en los últimos dos años, según los datos más actualizados de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que se remontan hasta 1961.

– Burgohondo, Ávila (julio de 2026) –

Este incendio, que se desató el 22 de julio, se propagó rápidamente y obligó a desalojar preventivamente en los días siguientes a más de 25.000 personas, una parte de las cuales pudo retornar a sus hogares el martes cuando se levantaron las órdenes de evacuación al mejorar la situación.

Los bomberos siguen trabajando para contener el que se considera el peor fuego en la historia reciente del país, el cual, tras una semana ardiendo, ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas.

– Larouco, Orense (agosto de 2025) –

El incendio iniciado el 13 de agosto de 2025 en Larouco, en la provincia gallega de Orense, el noroeste del país, quemó 37.765 hectáreas de superficie forestal, según las cifras provisionales para 2025 del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Este fuego se produjo en un verano marcado por graves incendios en el país, que arrasaron cerca de 400.000 hectáreas ese año y causaron cuatro víctimas mortales.

– La Mierla, Guadalajara (julio de 2026) –

Una semana antes del incendio en el centro del país, otro comenzó en la provincia de Guadalajara, arrasando 32.000 hectáreas de una zona árida y poco poblada de la región española de Castilla-La Mancha.

Después de más de una semana de su inicio, el 24 de julio, el fuego se consideró «en fase de estabilización», con una «evolución favorable», indicaron los servicios de extinción y prevención de incendios a la AFP.

– Losacio, Zamora (julio de 2022) –

El incendio de Losacio, iniciado el 17 de julio de 2022, quemó 31.473 hectáreas, incluyendo terrenos no forestales, según el parte consolidado publicado por el Miteco.

Este fue uno de los dos devastadores fuegos que arrasaron más de 65.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra ese verano, una quinta parte de las que ardieron en España ese año, y que dejaron cuatro fallecidos.

– Cortes de Pallás, Valencia (junio de 2012) –

En 2012, dos incendios forestales en la misma zona de la Comunidad Valenciana arrasaron unas 54.000 hectáreas, según la EGIF, y se cobraron la vida de un piloto de helicóptero. El más extenso fue el de Cortes de Pallás, detectado el 28 de junio, y que arrasó 28.879 hectáreas forestales y 1.812 no forestales, 30.691 en total.

Si solo se considera la superficie forestal quemada, el de 2004 en Minas de Riotinto, en el sur de España, fue más devastador, con 29.867 hectáreas de este tipo arrasadas (29.946 en total). Este fuego causó dos fallecidos y supuso la evacuación de un millar de personas.

cap/du/pb