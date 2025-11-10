Los unionistas del DUP no asistirán a investidura de Connolly como presidenta de Irlanda

Dublín, 10 nov (EFE).- El probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), segunda fuerza en Irlanda del Norte, confirmó este lunes que no asistirá a la investidura de la nueva presidenta de la República de Irlanda, la izquierdista Catherine Connolly.

Su líder, Gavin Robinson, aseguró hoy que no se trata de un «desaire» hacia la próxima jefa del Estado irlandés, quien asumirá este cargo principalmente representativo el martes en el castillo de Dublín, en una ceremonia a la que sí asistirá la ministra principal norirlandesa y líder del Sinn Féin en la provincia británica, Michelle O’Neill.

El dirigente unionista trasladó a los medios en Belfast que el DUP no enviará a algún otro miembro al evento en representación del partido, e insistió en que la decisión no responde a un «gesto simbólico», en referencia a las tensiones históricas entre el unionismo probritánico y el nacionalismo proirlandés.

Su correligionaria Emma Little-Pengelly, viceministra principal en el Ejecutivo de poder compartido, ya avanzó la pasada semana que tampoco acompañará a O’Neill a la investidura de Connolly, tras alegar compromisos adquiridos con el Día del Recuerdo, cuando el Reino Unido honra a sus militares muertos en combate.

Robinson reveló hoy que el primer ministro irlandés, Micheál Martin, le envió la invitación oficial el pasado jueves.

«El viernes le respondí personalmente para indicarle que, si bien reconozco la importancia de este acontecimiento para su nación, confío en que él, a su vez, reconozca la importancia de (cursar una invitación) en el último momento», señaló el líder del DUP.

Insistió en que «no se trata de un gesto simbólico» y que, simplemente, hay un «conflicto de agendas».

Los actos conmemorativos del Día del Recuerdo incluyen este martes diferentes eventos en todo el Reino Unido en los que también participan la familia real para marcar el cese de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial hace 107 años.

Ese mismo día en Dublín, el veterano laborista Michael D. Higgins cederá la presidencia irlandesa a Connolly, ganadora de las elecciones celebradas el pasado mes, a las que concurrió como candidata independiente con el apoyo del bloque progresista y de oposición en el parlamento, liderado por el Sinn Féin. EFE

