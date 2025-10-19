Los uruguayos González y Dos Santos, protagonistas en Ecuador con Macará y Mushuc Runa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- Los uruguayos Pablo González y Jonathan Dos Santos destacaron este sábado en Liga Pro de Ecuador al aportar dos goles cada uno a la goleada de de Macará por 0-4 a Delfín y el triunfo de Mushuc Runa por 2-1 sobre Vinotinto.

El doblete de González, mas sendos goles de los argentinos Federico Paz y Gastón Blanc tienen ahora a Macará con 44 puntos en la lucha por un cupo en la Copa Sudamericana de 2026.

La derrota de Delfín, en cambio, lo dejó en el último puesto con 32 puntos. Se trata de una de las peores temporadas desde que ganó el campeonato en 2019.

Dos Santos fue la figura del Mushuc Runa que, a pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión del defensa uruguayo Bryan Bentaberry desde el minuto 27, volvió a ganar.

Vinotinto se fue adelante con un gol del centrocampista ecuatoriano Danny Luna al minuto 2. Pero n pudo sostener la ventaja.

Mushuc Runa remontó y con 32 puntos pasó a liderar el cuadrangular en el que los equipos compiten por no descender el próximo año. Vinotinto quedó penúltimo con 27 unidades.

La segunda fecha del hexagonal final por el título de este año en Ecuador se completará este domingo, con el partido entre Libertad y Universidad Católica.

La segunda fecha del hexagonal por el paso a la Copa Sudamericana continuará este domingo con el partido entre Aucas y Emelec. Y concluirá este lunes cuando se enfrenten El Nacional y Deportivo Cuenca.

La primera fecha del cuadrangular del descenso concluirá el domingo con el choque entre Manta y Técnico Universitario. EFE

rm/cbs/hbr