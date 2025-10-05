Los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, brillan en goleada del América

2 minutos

México, 4 oct (EFE).- Los uruguayos Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez convirtieron una vez cada uno, con lo que encabezaron la goleada de las Águilas del América por 3-0 sobre el Santos Laguna para subir al segundo lugar del Apertura del fútbol mexicano.

En la duodécima jornada, América se impuso con anotaciones de los uruguayos y de Alan Cervantes.

Los azulcremas dominaron a un Santos que, por momentos, logró detener al poderoso rival, pero después de media hora fue superado.

América se adueñó de la mitad de la cancha y merodeó el área de manera continua hasta que en el 38 Aguirre aceptó una asistencia de Alejandro Zendejas y de derecha puso el 1-0.

Santos creó poco en el ataque y fueron los azulcremas los que en el 63 ampliaron la diferencia con un golpe cruzado de derecha de Rodríguez.

Al recibir el segundo golpe, el Santos del entrenador español Francisco Rodríguez se cayó; América fue por más y en el 71 aumentó la diferencia con un gol de derecha de Cervantes.

Las Águilas tuvieron otras opciones de gol, pero se encontraron con el guardameta Carlos Acevedo, quien salvó a su equipo de manera reiterada.

América llegó a ocho triunfos, tres empates, una derrota y 27 unidades, una menos que el líder Toluca, que dos horas antes se impuso por 2-4 al León con un par de goles del portugués Paulinho, quien saltó al primer lugar de los anotadores.

Paulinho, dos veces, Jesús Angulo y Alexis Vega convirtieron por Toluca que dominó el encuentro. Por León descontaron el mundialista colombiano James Rodríguez y José Alvarado descontaron por el León.

Los Diablos llegaron a nueve victorias, con un empate, dos derrotas y 28 puntos, tres más que América y, Cruz Azul.

Este sábado, los Azules empataron 1-1 con los Tigres UANL, con un gol de último instante.

El argentino Juan Brunetta anotó en el minuto 51 a pase del campeón mundial Ángel Correa para darle a los Tigres una ventaja, perdida con un penalti cobrado por Angel Sepúlveda, en el 90+8.

En otro encuentro sabatino, el Querétaro fue de menos a más para vencer por 1-3 al Puebla con dos goles de Alí Ávila y uno del argentino Lucas Rodríguez.

La jornada 12 comenzó este viernes cuando el colombiano Luis Quiñones le dio al Pachuca un triunfo por 0-1 sobre Necaxa, el Mazatlán superó por 2-1 al San Luis y Atlas, por 3-1 al Juárez FC.

Este domingo, el Monterrey del defensa español Sergio Ramos visitará al Tijuana, confiado en ganar para recuperar el segundo lugar.

Un poco antes, las Chivas de Guadalajara jugarán en el estadio de los Pumas UNAM.EFE

gb-fc

(fotos)