Los vaivenes de EEUU y su interés geoestratégico en Groenlandia: de 10.000 a 200 soldados

2 minutos

Washington, 14 ene (EFE).- A lo largo de los últimos 85 años, el interés de Washington en el valor geoestratégico de Groenlandia ha ido variandoXXX, pasando de una presencia militar consistente a una casi testimonial como la que existe hoy en día, con solo 200 efectivos, un número que el Pentágono no ha querido incrementar pese a la insistencia de Donald Trump en anexionar la isla.

En 1940, cuando Alemania ocupó Dinamarca, Washington acordó con el embajador danés en Estados Unidos asumir la defensa de Groenlandia para evitar que la isla fuera usada por los nazis y se construyeron varias instalaciones militares que sirvieron como punto de reabastecimiento y apoyo a los aliados.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la presencia de militares de Estados Unidos en Groenlandia llegó a rondar los 10.000 soldados desplegados.

Después, en plena Guerra Fría, Estados Unidos consideró a Groenlandia un lugar tan estratégico frente a la extinta Unión Soviética que llegó a proponer a Dinamarca la compra de la isla por 100 millones de dólares, oferta que Copenhague rechazó.

Estados Unidos construyó en 1959 Camp Century, una base subterránea bajo el hielo groenlandés, que se usó como centro de investigación y para pruebas de posibles emplazamientos de misiles, pero fue abandonada en los años sesenta.

Antes, en 1951, Washington había edificado la base aérea de Thule, llamada hoy Pituffik, que se convirtió en la instalación más al norte de todas las que Estados Unidos tiene repartidas por el mundo y que fue concebida para detectar a tiempo posibles ataques con misiles desde la Unión Soviética y permitir una respuesta lo más rápida posible.

Ahora la base Pituffik, que ha dejado de estar bajo mando de las Fuerzas Aéreas, está a cargo del Grupo Base Espacial 821, una unidad de las Fuerzas Espaciales de EE.UU., con la misión de vigilar el espacio, alertar de posibles ataques con misiles y controlar los satélites de defensa estadounidenses.

Precisamente, y sobre los efectivos militares estadounidenses en Groenlandia, se pronunció este mismo miércoles el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, en Washington tras reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: «EE.UU. llegó a tener 17 instalaciones, ahora solo tiene una. Tenían 10.000 efectivos, ahora tienen unos 200».

Esta exigua presencia de efectivos contrasta con las insistentes demandas de Washington para incorporar la isla, que es un territorio autónomo que depende de la corona danesa, con el argumento de que es indispensable para su seguridad nacional. EFE

