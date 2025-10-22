Los valores del lujo lastran al CAC-40 (-0,63 %)

París, 22 oct (EFE).- Los valores del lujo pesaron este miércoles en la Bolsa de París, cuyo selectivo CAC-40 se dejó un 0,63 % lastrado por la caída de L’Oreal, que arrastró a otros.

En rojo desde la apertura, las pérdidas se agudizaron en el tramo final de la jornada, para dejar al indicador de referencia en los 8.206,87 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 4.400 millones de euros.

L’Oreal lideró las pérdidas con una caída del 6,70 %, un día después de haber publicado su facturación por debajo de lo esperado por los mercados.

En su bajada arrastró a Hermès (-2,27 %) y Kering (-2,07 %), mientras que LVMH escapó a la tendencia con una subida del 1,04 %.

También cerraron con pérdidas importantes al tecnológica STMicroelectronics, que se dejó un 4,06 %, y el fabricante automovilístico Stellantis, que bajó un 2,12 %.

En el otro extremo se situó el grupo inversor Edenred, con una subida del 4,61 %, por delante de la siderúrgica ArcelorMittal, que ganó un 2,01 %, y del industrial Thales, que progresó un 1,37 %. EFE

