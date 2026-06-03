Los vecinos de Malviya Nagar, héroes del incendio con 21 muertos en un hotel de la India

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Marta Teixidó y Lucía Goñi

Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- Mohammad Anis estaba durmiendo en su casa cuando un vecino lo llamó para avisarle de que el hotel de su barrio estaba envuelto en llamas. Eran poco después de las de ocho de la mañana.

Al llegar al edificio, conocido por estar cerca de uno de los hospitales más grandes del sur de Nueva Delhi, se encontró con una imagen grotesca: decenas de huéspedes atrapados trataban de romper las ventanas con cacerolas y utensilios de cocina desesperados por salir.

«Rompimos los vidrios subiendo por el edificio de al lado. Un hombre saltó desde el primer piso sin ningún tipo de apoyo. Yo le grité, le dije: ‘¡Date la vuelta antes de bajar!’. Cuando el hombre saltó desde el primer piso… Saltó y ya», detalló a EFE.

Mientras un grupo forzaba los accesos desde las alturas, abajo en la calle se organizaba el resto del vecindario al escuchar los gritos las cerca de 50 personas que se encontraban dentro del «Bed and Breakfast» Flourish Stay.

«La gente que estaba dentro del hotel, los que estaban atrapados adentro, todos gritaban. Cuando escuchamos sus voces salimos y vimos que todo estaba en llamas. La gente de nuestra zona ayudó muchísimo», explicó a EFE Shivani, otra vecina de la zona, de 17 años.

La tienda de colchones

La suerte oculta tras la tragedia tomó la forma de un comercio local. Enfrente del hotel se erigía una tienda de colchones que se convirtió en el símbolo de salvación de las plantas superiores.

«Justo enfrente del hotel hay una tienda de colchones. Ente todos, los extendimos para que la gente que cayera desde arriba no se hiciera daño. Mientras los ponían, unas 6 o 7 personas lograron bajar. Los demás que cayeron desde arriba, fallecieron», relató Shivani.

Las paredes de Malviya Nagar, un conocido barrio del acomodado sur de la capital india, vieron otra escena insólita ante la tragedia: dos ciudadanos de origen nigeriano se impregnaron de agua y se acostaron contra el suelo ante la columna de fuego.

Uno de ellos quedó inconsciente, pero gracias a que estaba «con la cara contra el suelo y todo mojado», los vecinos lo rescataron a tiempo. «Salió ileso, caminando por su propio pie», relataron a EFE.

Una ratonera cerrada con candado

En total, la cadena humana de vecinos logró rescatar a unas 40 personas con vida antes de que las autoridades asumieran el control total de la situación, según cuenta Anis. Sin embargo, la ayuda de los vecinos chocó de frente con las negligencias del hotel, que operaba de manera ilegal y convirtió su interior en una ratonera.

Las investigaciones preliminares de los Servicios de Bomberos de Delhi (DFS) señalan que el fuego provocó un fallo en el suministro eléctrico que bloqueó las puertas automáticas, sellando por completo las salidas. El hotel, que sólo contaba con licencia para seis habitaciones, albergaba alrededor de 25 estancias.

«Rompimos la persiana metálica, esta de aquí, la de abajo del sótano. De ahí sacamos a cinco personas», relató Anis a EFE. «Pero los que estaban dentro del sótano, que estaba cerrado… todos fueron declarados muertos», lamentó.

«Nos tomó entre tres y cuatro horas sacar a las personas.La mayoría ya estaban muertas. Principalmente eran extranjeros, algunos de Iraq, otros de Afganistán y también algunos de Nigeria», añadió a EFE Tauseef Khan.

¿Dónde estaban los que tenían que salvarnos?

Además del dolor, en las palabras de la vecina Ashiya Mohammad pesa la indignación colectiva por la tardanza de los servicios de emergencia, que según denunció tardaron más de una hora en acudir al lugar.

«Todos los muchachos de nuestro barrio ayudaron a salvar a todos. En ese momento no llegó ningún camión de bomberos, ni vino la policía; no vino nadie durante una hora o hora y media. La policía también llegó al final, a lo último», protestó Mohammad.

La mujer, que presenció la desesperación en las aceras, relató la crudeza de lo vivido antes de que aparecieran las autoridades: «Sí. Mucha gente intentó salir. Pero, pobrecitos, ¿a quiénes iban a sacar? Dos mujeres saltaron desde arriba, madre e hija, y sufrieron fracturas muy graves. Luego, a un pobre hombre de allá, que era africano, lo hicieron saltar por el otro lado», relató.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de Nueva Delhi han iniciado una investigación penal por negligencia criminal y homicidio culposo contra los propietarios del establecimiento, imputados por modificar ilegalmente el edificio y bloquear las salidas de emergencia de una tragedia que ya se cobra 21 vidas. EFE

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