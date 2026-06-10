Los vehículos de gasolina salen por primera vez de los diez más vendidos en China

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Pekín, 10 jun (EFE).- Por primera vez, los vehículos de gasolina quedaron fuera en mayo de los diez modelos de turismos más vendidos en China, una señal del avance de los vehículos de nuevas energías, categoría que en China incluye eléctricos puros, híbridos enchufables y otros modelos electrificados.

Según una clasificación de ventas minoristas elaborada por el portal especializado Dongchedi, los diez modelos con más matriculaciones del mes correspondieron al citado tipo de vehículos, encabezados por el Xingyuan, de Geely, con 38.751 unidades vendidas.

El Tesla Model Y, del fabricante estadounidense Tesla, ocupó el segundo puesto, con 28.911 unidades, seguido del SU7, de Xiaomi; el A10, de Leapmotor; y el i6, de Li Auto, que completaron las cinco primeras posiciones.

La lista combinó eléctricos puros, modelos de autonomía extendida e híbridos enchufables, sin presencia de automóviles de combustión interna, después de que en abril todavía figurase un único modelo de gasolina entre los diez primeros, el Binyue, de Geely.

En marzo, los vehículos de combustión interna aún ocupaban cinco posiciones en ese grupo, y en enero eran siete, de acuerdo con la misma clasificación.

En el conjunto de los veinte modelos más vendidos, los vehículos de gasolina conservaron cuatro plazas en mayo: el Boyue, de Geely, fue el mejor situado entre ellos, con 13.395 unidades y el puesto 17.º general, mientras que el Lavida, de Volkswagen; el Sylphy, de Nissan; y el Binyue, de Geely, se mantuvieron por encima de las 10.000 unidades mensuales.

El secretario general de la Asociación de Turismos de China, Cui Dongshu, citado por el medio económico Yicai, señaló que el principal rasgo del mercado en mayo fue la combinación de «frialdad» en los vehículos de gasolina y «auge» en los de nuevas energías, cuya tasa de penetración minorista alcanzó el 62,9 %, un máximo histórico.

El mercado automovilístico chino atraviesa una fase de fuerte competencia interna, exceso de capacidad y guerra de precios, factores que han convertido la exportación en una vía clave de crecimiento para el sector.

La electrificación ha alterado además el equilibrio competitivo en el mayor mercado automovilístico del mundo, donde marcas locales como BYD, Xpeng, Nio, Xiaomi o Li Auto presionan a fabricantes extranjeros en un segmento en el que la tecnología, el precio y las funciones inteligentes han ganado peso. EFE

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