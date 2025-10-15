Los Veintisiete debaten la construcción de un «muro de drones»

3 minutos

Bruselas, 15 oct (EFE).- Los ministros de Defensa de los Veintisiete se reunieron este miércoles en Bruselas para debatir, entre otros temas, la construcción de un «muro de drones» que proteja tanto a los países del Este que se enfrentan a los ataques de Rusia como al resto de los socios que deben lidiar con otro tipo de amenazas.

A su llegada a la cita, la alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó que este proyecto para construir un «muro de drones» concierne «a todos los Estados miembros y no solo al flanco Este».

Kallas hizo hincapié en que el nuevo enfoque de la Comisión Europea no solo abarca las amenazas que sufren los países del Este frente a Rusia sino la necesidad de defender a «toda la UE», ya que los países del sur del club comunitario también deben estar incluidos.

A pesar de esto, fueron los países del Este los que urgieron a que esta iniciativa se ponga en marcha con la máxima celeridad y en coordinación con la OTAN.

«La Unión Europea debe encontrar algún tipo de financiación para el denominado ‘muro de drones», debemos actuar rápido y con diferentes tipos de inversión (…) diferentes países necesitan diferentes soluciones y equipamientos», defendió a su entrada a la reunión el titular de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen.

«Mi mensaje es que hay que ser rápido, necesitamos algo hoy: mejor hoy que mañana, no en una semana o en dos (…) Es mejor tener algo pequeño hoy que quizás algo más grande mañana», declaró el ministro de Defensa rumano, Liviu-Ionuț Mosteauno.

«Hay una clara tendencia: si pasa una vez puede ser una coincidencia, si pasa dos, también pero si pasa tres, cuatro o cinco veces es una clara estrategia de cómo Rusia está provocando y minando la confianza en nuestras instituciones y por eso es importante que estamos reaccionado tanto dentro del seno de la OTAN como de la UE», explicó el ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, en referencia a las incursiones de Rusia en el espacio aéreo de varios países europeos durante las últimas semanas.

«Debemos tener velocidad, flexibilidad y poner en común nuestros recursos donde sea necesario que ahora mismo es la frontera, allí dónde se encuentran puntos más sensible de la OTAN», defendió la ministra de Defensa de Lituania, Dovilė Sakaliene, para después señalar la importancia de mejorar los sistemas de detección de drones e incrementar capacidad de producción de armas.

La Comisión Europea aprobará este jueves su hoja de ruta de Defensa de cara a 2030, en la que tendrá un papel protagonista la construcción este «muro de drones». EFE

ma/cpy