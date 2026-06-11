Los Veintisiete examinan un presupuesto de la UE que mantiene recortes en PAC y Cohesión

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(Actualiza con algunas reacciones de países tras conocer la propuesta)

Luxemburgo, 11 jun (EFE).- Los países de la UE examinan una nueva propuesta para el presupuesto del bloque que mantiene los recortes planteados por la Comisión Europea a los fondos agrícolas y regionales, al tiempo que reduce las asignaciones del nuevo fondo de competitividad, la de seguridad y defensa y la de acción exterior.

La presidencia rotatoria del bloque, que este semestre ostenta Chipre, ha preparado una nueva versión de las cuentas para el periodo 2028-2034 de cara a dos citas de la semana que viene: la primera, el martes, de los ministros responsables de Asuntos Europeos; la segunda, el jueves y viernes, de jefes de Estado y de Gobierno.

La propuesta revisada apenas modifica la dotación de los nuevos planes nacionales con los que los Estados miembros absorberán las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y de la Política de Cohesión y que ya suponían recortes a los que se opusieron en una carta 17 países, entre ellos España, y que se cifran en aproximadamente el 10 %.

Estos ‘sobres’ nacionales, con los que los países también deben financiar medidas pesqueras o actuaciones en el ámbito de la política migratoria, cuentan con una asignación global de 770.000 millones de euros, levemente inferior a la propuesta original.

Dentro de estos planes, incluye ligeras mejoras sobre los fondos agrícolas y regionales, aunque a niveles todavía inferiores a los del presupuesto actual. Así, prevé asignar 410.000 millones a la cohesión territorial y 261.016 millones a los pagos directos a agricultores y ganaderos europeos (frente a los 404.000 millones y 259.000 millones que planteó Bruselas).

Frente a esto, la presidencia chipriota propone reducir en torno a un 4 % las dotaciones para los otros dos grandes pilares del presupuesto, relativos a la competitividad económica del bloque y a la acción exterior del mismo.

Por ejemplo, la dotación del Fondo Europeo de Competitividad, un nuevo programa con el que la UE quiere financiar inversiones en tecnologías clave para las transiciones verde y digital, pasa de casi 398.000 millones en la propuesta de Bruselas a 383.000 millones en el documento que estudiarán estos días los Veintisiete.

El programa Horizonte Europa, centrado en la investigación, pierde unos 6.000 millones para contar con una asignación de 148.600 millones, mientras que el capítulo para política de seguridad, defensa y Espacio se reduce en casi 5.000 millones, hasta los 111.000 millones.

Por otro lado, la dotación para Global Europe, centrada en la acción exterior del bloque, se ve reducida desde los 190.000 millones que planteó la Comisión a los 182.600 millones que propone Chipre.

En total, el nuevo borrador supone un recorte de casi el 2 % (32.800 millones de euros) en comparación con el que puso sobre la mesa el Ejecutivo comunitario hace un año, lo que supone un presupuesto para siete años de 1,73 billones de euros (a precios constantes de 2025, equivalentes a los 2 billones que anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el verano pasado a precios corrientes).

Sin embargo, este recorte es insuficiente para países como Alemania o Países Bajos, que desde hace meses defienden unas cuentas mucho más pequeñas y piden reducir aún más las dotaciones de políticas tradicionales como la PAC y la Cohesión

Para Berlín, la propuesta chipriota es «desequilibrada» y «está muy lejos» de servir de base para un futuro acuerdo, según aseguraron fuentes diplomáticas.

El mismo mensaje sobre el «desequilibrio» del borrador trasladó el ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, quien añadió que el tamaño del presupuesto «todavía es demasiado alto» y criticó que «financia las prioridades de ayer a expensas de los desafíos del mañana».

«Estoy tan sorprendida como decepcionada. Los recortes apenas son visibles y son totalmente insuficientes», subrayó la ministra de Asuntos Europeos de Suecia, Jessica Rosencrantz.

Las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE son de las más divisivas del bloque e históricamente enfrentan a los llamados ‘frugales’ -Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos- con los autodenominados ‘Amigos de la Cohesión’, grupo que aglutina a un amplio número de países como España, Italia, Portugal, Grecia o los socios del este.

No se espera que las reuniones de la semana que viene de ministros y de líderes sirvan todavía para acordar las cuentas, pero los Veintisiete intentarán encontrar puntos en común para facilitar un acuerdo que, como pronto, no llegará hasta el cierre del año.

El Parlamento Europeo, que pide un presupuesto superior al borrador de Bruselas, ya ha avisado de que considera «inaceptable» la propuesta chipriota. EFE

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