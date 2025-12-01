Los venezolanos acuden con sus hijos a ver a Santa de Caracas, pese a tensiones con EE.UU.

Caracas, 1 dic (EFE).- Numerosos venezolanos acudieron este lunes con sus hijos y nietos al tradicional encuentro, que cumple 35 años este 2025, con el Santa de Caracas, en medio de la celebración navideña anticipada, desde el 1 de octubre, por decreto del presidente Nicolás Maduro y de las tensiones con EE.UU.

Como cada año, los niños se agruparon desde las 6:00 hora local (10:00 GMT) para entregar cartas con los regalos que quieren recibir en Navidad, en una ciudad que mantiene la normalidad, a pesar de la alerta existente en el país por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, que el Gobierno de Maduro denuncia como un intento de propiciar un cambio de régimen.

Los pequeños se tomaron fotos con Gilberto Sánchez, quien personifica a Santa desde 2018, aunque el encuentro con los menores comenzó en 1990, a cargo de Ramón Canela.

Sánchez tomó el rol de Santa luego de que Canela muriera, por lo que mantiene la tradición intacta en estas Navidades.

«Esto es muy importante porque es una tradición. Ya es un ícono de Caracas, donde tú le llevas mucha felicidad, mucha alegría, a los niños. Salen por la ventana, sacan sus manos, tocan la corneta (bocina), los transeúntes se paran a tomarse fotografías, porque ha comenzado la Navidad», dijo a EFE Sánchez a EFE.

Dayana Gámez, quien llevó a sus hijos y nietos al encuentro, como todos los años, pidió para 2025 que la situación mejore en Venezuela, que ha reforzado sus defensas militares y ha llamado al alistamiento de civiles ante la «amenaza» que asegura representa el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el Caribe.

«Pedirle a Dios que esta situación mejore. Sobre todo eso, que mejore. Porque de verdad que la Navidad es muy linda», indicó Gámez a EFE.

Maduro anunció en septiembre el adelanto de la Navidad, como ha hecho en años anteriores desde que llegó al poder, en 2013, al argumentar que se trata de una «fórmula» que ha resultado «muy bien para la economía, para la cultura» y «para la alegría».EFE

