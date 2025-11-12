Los venezolanos enviados por EEUU a la cárcel de Bukele denuncian torturas, revela HRW

(Corrige en el segundo párrafo el país donde está basada la ONG Cristosal)

Washington, 12 nov (EFE).- Los migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del presidente Nayib Bukele en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, que los 252 migrantes venezolanos enviados al centro estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresos. EFE

