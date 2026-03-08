Los Verdes quieren otra alianza con conservadores y ultraderechista AfD, liderar oposición

Berlín, 8 mar (EFE).- Cem Özdemir, el candidato de Los Verdes a la jefatura del Gobierno del estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania, tendió este domingo la mano a su contrincante de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Manuel Hagel, y apostó por reeditar la que calificó de exitosa coalición de los últimos diez años entre ecologistas y conservadores.

Özdemir, cuyo partido se sitúa en primer lugar con el 31,4 % y el 31,3 %, respectivamente, según las proyecciones de las cadenas públicas ZDF y ARD, afirmó que tras la campaña electoral, ahora es el momento de abrir juntos un nuevo capítulo, encabezado, si por él fuera, por Los Verdes, y en coalición con los conservadores, sus socios en los pasado diez años.

«En cualquier caso, será un capítulo que no escribiremos solos, sino que escribiremos con un socio de coalición» dijo, y agregó que, independientemente del resultado final, «será y debe ser una asociación entre iguales, una que tenga en cuenta el bien del estado federado».

Reconoció que los últimos diez días, como ocurre a veces en las campañas electorales, han sido algo tensos.

«Pero la vara de medir debería ser los últimos diez años y los éxitos que hemos logrado, que han sido un éxito común, y el socio de coalición tiene todas las razones para estar tan orgulloso de estos éxitos como lo estamos nosotros», dijo en un mensaje directo a la CDU, el partido del canciller alemán, Friedrich Merz, que según las proyecciones de ZDF y ARD obtiene el 29,9 % y el 29,7 %, respectivamente.

Sea cual sea el resultado final, añadió, «hemos despertado muchas expectativas entre la población de Baden-Würrtemberg en cuanto a que se trata del bien del ‘Land’ y no de los intereses del partido», y es así como quiere gobernar, aseguró.

Hagel, por su parte, dio las gracias a todos los que en las últimas semanas lo han dado todo y han trabajado día y noche con todo su corazón.

«En toda mi vida política siempre he dado importancia a que el liderazgo vaya acompañado de responsabilidad. Y precisamente por eso asumo la responsabilidad de nuestra campaña electoral, de todas las decisiones que hemos tomado y, sí, de este resultado», afirmó.

El copresidente de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla, cuyo partido ha duplicado los resultados de los anteriores comicios, con un 18,1 % y un 18,2 %, según las proyecciones de ZDF y ARD, respectivamente, habló de «un gran éxito» con el que están «muy satisfechos» y que coloca a su fuerza en tercer lugar y como mayor partido de la oposición en la cámara regional.

En este sentido, señaló que los resultados demuestran que su formación ya se ha establecido también en Baden-Württemberg, y habló de «un muy buen comienzo para el año electoral 2026».

Aunque el objetivo de AfD era superar el 20 % de apoyos, la formación ha duplicado su resultado, recordó, y agregó que la polarización entre los dos candidatos principales de la CDU y Los Verdes quizás perjudicó un poco al final a su formación.

De convertirse en jefe de Gobierno regional, Özdemir sucedería a Winfried Kretschmann, al frente del Ejecutivo desde 2011 como el único primer ministro verde de un estado federado alemán.

Según las proyecciones de ZDF y ARD, el Partido Socialdemócrata (SPD) cae a un mínimo histórico al recibir entre el 5,4 % y el 5,5 % de apoyos, mientras que el Partido Liberal (FDP) y La Izquierda no llegarían a la barrera del 5 % para entrar en la cámara regional.

En los comicios regionales celebrados en Baden-Württemberg hace cinco años, Los Verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y la AfD sumó el 9,7 % de apoyos, todavía por detrás del SPD (11,0 %) y el FDP (10,5 %), y con La Izquierda (3,6 %) que no logró acceder al parlamento. EFE

