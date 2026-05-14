Los viajes de canadienses a EEUU caen hasta un 42 % por la guerra comercial, según estudio

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Toronto (Canadá), 14 may (EFE).- Los viajes de canadienses a zonas metropolitanas de Estados Unidos cayeron un 42 % interanual de media entre abril de 2025 y marzo de 2026, una reducción muy superior a la reflejada por las estadísticas oficiales de cruces fronterizos, según un estudio de la Universidad de Toronto.

El análisis, elaborado por investigadores de la School of Cities de la Universidad de Toronto a partir de datos agregados y anonimizados de teléfonos móviles, compara la actividad de dispositivos canadienses en áreas metropolitanas estadounidenses entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025 con el mismo periodo de 2025-2026.

Los autores señalan que la caída media del 42 % supera ampliamente el descenso de alrededor del 25 % registrado por los datos de cruces fronterizos y sostienen que esa diferencia indica que las estadísticas oficiales no estarían captando todo el retroceso de los viajes vinculados a negocios, comercio y transporte de mercancías.

El estudio atribuye el descenso al deterioro de las relaciones políticas y económicas entre Canadá y Estados Unidos, marcado por la imposición de aranceles por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y por el aumento de la incertidumbre bilateral.

La reducción afecta a destinos turísticos tradicionales, como Florida, Las Vegas y Disney World, pero también a grandes centros económicos como San Francisco y Houston, lo que, según los investigadores, apunta a un retroceso no solo del turismo sino también de los viajes de negocios.

Entre las ciudades más afectadas figuran también áreas con estrechos vínculos industriales con Canadá, como Grand Rapids, en Michigan, conectada con la cadena automotriz de Ontario. Los autores consideran que ese descenso puede estar relacionado con el impacto de los aranceles en los flujos comerciales y empresariales.

El organismo público Estadísticas Canadá (EC) ya había detectado una caída sostenida de los viajes de residentes canadienses a EE.UU., que cifró en una reducción del 12,5 % en febrero, con respecto al mismo mes de 2025, y del 27,1 % en comparación con 2024.

La agencia estadística canadiense también indicó que, mientras los viajes de canadienses a Estados Unidos seguían bajando, los desplazamientos de residentes canadienses a otros países aumentaron un 6,8 % interanual en febrero, una señal de que parte de la demanda se estaría desplazando hacia destinos fuera de Estados Unidos.

Los investigadores de la Universidad de Toronto advierten de que el impacto económico puede ser mayor que el estimado únicamente a partir del turismo, ya que los datos de telefonía móvil incluyen no solo visitantes, sino también actividad vinculada a transporte de mercancías y a canadienses que residían temporalmente en Estados Unidos y podrían haber regresado a Canadá. EFE

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