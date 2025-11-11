Los visitantes internacionales en México crecieron un 16 % en septiembre

2 minutos

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- México, el sexto país más visitado del mundo, recibió en septiembre pasado un 16 % más de visitantes internacionales que en el mismo mes de 2024, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al país llegaron poco más de 7,27 millones de visitantes en el noveno mes de 2025, comparado con los 6,27 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Pese al incremento, los turistas internacionales se redujeron el -3,2 % hasta los 3,2 millones frente a los 3,31 millones del mismo mes del 2024.

Así mismo, los que llegaron por vía aérea decrecieron el 0,3 % interanual hasta las 1,45 millones de personas; en contraste, los que accedieron al país por vía terrestre aumentaron el 18,3 %.

En septiembre pasado, el gasto total de los turistas internacionales subió el 3,1 % interanual al pasar de 1.788 millones de dólares en 2024 a 1.844 millones de dólares en este año.

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo el -11,1 % pues fue de 253,36 dólares en septiembre pasado comparado con los 285 dólares del noveno mes de 2024.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023 y con un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

El ingreso de divisas por viajeros internacionales en 2024 totalizó 30.246,2 millones de dólares, casi un 6 % más que el año anterior.

A pesar de su sexto puesto mundial como país más visitado, según el Gobierno y empresarios -con base en datos de la Organización Mundial del Turismo-, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta situarse entre los cinco primeros. EFE

csr/jrg