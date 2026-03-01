Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados tras el cierre del espacio aéreo

1 minuto

Madrid, 1 mar (EFE).- Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad hasta el 3 de marzo y prevé evaluar la operativa a partir de esa fecha.

La compañía señaló que está en contacto constante con las autoridades competentes para «priorizar en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación».

Además, el vuelo diario a Doha, en Catar, operado por Iberia, sigue cancelado.

La compañía francesa Air France prolongó hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania.

Por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo, según ha señalado en la red social X. EFE

vav/cr/ma/mgr