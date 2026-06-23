Louis Vuitton trae las olas y la brisa del mar a un caluroso París

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Abraham de Amézaga

París, 23 jun (EFE).- Las olas, la brisa del mar y hasta la arena no han faltado en uno de los días más calurosos que se recuerdan en la capital francesa, donde las temperaturas han rozado los 40 grados, y todo gracias a Louis Vuitton, que lo ha recreado en el gran espacio de su desfile.

La inspiración de su colección de moda masculina para la primavera-verano de 2027 está en el surf y el skatewear. Gorras acompañadas de chaquetas y pantalones cortos, así como calzado deportivo han sido algunas de las propuestas que se han visto en el pase.

Los trajes vuelven a estar presentes en una nueva colección de Pharrell Williams, máximo responsable de la línea masculina de la firma francesa, desde 2023. Fiel a la sastrería técnica, la de un dandi surfista, en esta ocasión.

Un hombre, al que viste y pone accesorios, que ama el mundo del viaje y el deporte, así como combinar elegancia y funcionalidad. Creaciones que sirven tanto para la ciudad, como los viajes y por supuesto algunas de ellas, para la playa.

Los modelos salían a desfilar como si estuvieran debajo de una gigantesca ola, caminando sobre una pasarela de arena, en el interior de un espacio rectangular a cielo descubierto, en el complejo de la ciudad universitaria del Sena. Con música de orquesta y góspel, como en otras ocasiones.

No han faltado los estampados y otros motivos gráficos, que bebían del surf y el skate, con algunos efectos trampantojo. Ni tampoco tablas de surf con el codiciado logotipo LV.

En el terreno de los colores, azules que nos remiten a los mares, verdes, grises, y naturales, que recuerdan a la arena, entre otros.

En cuanto a materiales, tejidos técnicos, denim, así como tradicionales de la sastrería, junto a acabados de aire envejecido.

En el pase, se han visto igualmente baúles, como en anteriores ocasiones. Algunos de ellos pintados a mano, con una mezcla de vivos colores.

A la invitación al desfile, le acompañaba una gorra de cuero en color arena, para protegerse del sol de estos días de calor tan asfixiante, e ideal para los viajes en las próximas vacaciones.

El de Louis Vuitton ha sido el desfile que ha cerrado la primera jornada de moda masculina de París, en cuyo calendario oficial se presentan hasta el domingo las novedades para la primavera-verano de 2027 de más de setenta firmas.

Hoy martes también se han mostrado las propuestas de Études Studio. La marca fundada en 2012 por el dúo de creativos Aurélien Arbet y Jérémie Egry, ha tomado como punto de partida en esta ocasión el trabajo de Gordon Matta-Clark.

Funcionalidad, siluetas relajadas, colores neutros y tejidos ligeros han predominado. Además, algunas de las prendas han sido diseñadas como si fueran obras de arte, con perforaciones con forma de círculo en la parte frontal y posterior. EFE

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(foto) (vídeo)