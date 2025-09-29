Louzán y Tapia dialogan en Buenos Aires sobre la Finalissima entre Argentina y España

Buenos Aires, 29 sep (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este lunes un encuentro en Buenos Aires con el presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia, en el que dialogaron sobre «asuntos de interés para el fútbol de los dos países», incluyendo cuestiones logísticas de cara a la Finalissima, que enfrentará a ambos seleccionados.

Durante la reunión, de la que participaron también el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui; el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis; y el asesor de Protocolo y Ceremonial, Fernando Islas Casares, Louzán y Tapia abordaron «diversos temas vinculados al fútbol de cada país, repasaron agendas de los seleccionados a futuro y quedaron en continuar fortaleciendo vínculos entre ambas federaciones», según detalló la AFA en un comunicado.

Por su parte, la RFEF destacó que se trató del segundo encuentro entre ambos dirigentes en lo que va del año y explicó que discutieron «diferentes asuntos de interés para el fútbol de los dos países, cuyas selecciones nacionales son las vigentes campeonas de sus respectivos continentes».

Tras haberse coronado en la Copa América y la Eurocopa respectivamente, Argentina y España tienen previsto enfrentarse en una Finalissima, que, si la Roja logra la clasificación directa al Mundial 2026, se disputaría a mediados de marzo próximo.

Según informaron a EFE fuentes de la AFA, Louzán y Tapia discutieron cuestiones logísticas de la Finalissima, que aún no tiene una sede definida, y trataron la posibilidad de intensificar el intercambio y colaboración entre ambas federaciones.

«España y Argentina compartirán también la organización de la cita mundialista de 2030, que vivirá algunos de sus primeros encuentros en la nación sudamericana, además de en Uruguay y Paraguay para completar junto a nuestro país, Marruecos y Portugal un gran torneo FIFA a disputar en seis naciones de tres continentes distintos», añadió la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

Además, precisó que la visita de Louzán a Argentina se da en el contexto de su viaje a Chile, donde acompaña a la selección sub-20 masculina de España durante la disputa del Mundial de la categoría. EFE

fca-pd/car