Luís Montenegro ofrece mantener apoyo a Venezuela tras seísmos para un futuro «más justo»

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Lisboa, 29 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, ofreció este lunes mantener el apoyo dado a Venezuela a raíz de los seísmos «para poder construir un futuro más próspero y más justo también para ese territorio».

El jefe del Gobierno de centroderecha realizó estas declaraciones durante la ceremonia de inicio de construcción de unas instalaciones de Lufthansa Technik, filial de servicios técnicos del grupo de aerolíneas Lufthansa, en la localidad de Santa Maria da Feira, ubicada a 35 kilómetros de Oporto y en una región de la que, recordó Montenegro, emigraron muchos portugueses hace años a países como Venezuela.

«No puedo dejar en esta ocasión de compartir con vosotros un momento que es de dolor, de pesar por todo lo que el país está sufriendo estos días, de pesar también por la pérdida de portugueses y lusodescendientes, de compromiso con los trabajos de recuperación y, todavía ahora, de rescate de aquellos que todavía no fueron encontrados», planteó Montenegro.

Montenegro insistió en que «además de los equipos que ya movilizamos, que están en el terreno, intentaremos en los próximos meses y años estar más cerca todavía de ese pueblo y de ese país para poder construir un futuro más próspero y más justo también para ese territorio, para esa población».

De acuerdo a los datos del Ejecutivo del país ibérico, entre los fallecidos hay 53 portugueses y lusodescendientes.

Portugal envió el viernes dos aviones a Venezuela, que ya llegaron a su destino, con más de 60 especialistas para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos, así como cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, según datos de las Fuerzas Armadas lusas. EFE

cch/vnz