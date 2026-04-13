Luísa Sonza habla sobre la «experiencia única» de debutar en Coachella

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La brasileña Luísa Sonza trajo su recién estrenado «Brutal Paraíso» a Coachella, en una presentación que la artista describió como «una experiencia única».

«Creo que yo no me sentía de esa manera, de hacer algo por primera vez, desde hacía mucho tiempo», dijo Sonza en entrevista con la AFP en el Empire Polo Club, donde se celebra el festival californiano.

Sonza actuó en el escenario Gobi, que edición tras edición acoge a actos indie y alternativos, ante una multitud que bailó y coreó en un ambiente íntimo pero lleno de energía.

«Hacer un espectáculo con el nuevo álbum fue casi como estar al inicio de mi carrera de nuevo. Fue muy especial, un sueño que se volvió realidad», comentó la cantante de 27 años quien trajo como invitada a la reguetonera argentina Emilia para cantar su colaboración «Bunda».

Sonza reflexionó sobre «Brutal paraíso», un álbum que compuso para «hablar sobre la vida y las dificultades y las bellezas de la vida».

«La vida, que es brutal, es un paraíso, y es transitar por varios momentos», acotó la cantante originaria de Rio Grande do Sul.

El proyecto, que fue lanzado justo antes de Coachella, mezcló una diversidad de ritmos como pop, funk brasileño, R&B y bossa nova, algo que para Sonza es la esencia brasileña.

«La gente de afuera cree que Brasil es sólo una cosa, pero Brasil es un país continental en donde somos un mundo entero. Y creo que eso, obviamente, forma parte de mí», comentó.

Sonza no ve los géneros musicales como una etiqueta en la cual encajarse, «sino como los sentimientos que yo tenía que cantar».

La estrella brasileña, que vive una meteórica expansión de su carrera, sostuvo que la música es lo que la guía.

«Hay que tener valentía de seguir lo que crees, de arriesgarse», dijo. «No me gusta quedarme en lo mismo, me gusta crear y conocer cosas nuevas».

«La música me mantiene en movimiento, viva», sostuvo.

La experiencia de Coachella, un hito en su emergente carrera, se siente como un abreboca para la artista que se prepara para iniciar una gira internacional «mostrando un poco del ‘Brutal paraíso’ al mundo».

pr/mvl