Luca Guadagnino estrenará en Venecia un documental sobre Bertollucci de siete horas

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Roma, 23 jul (EFE).- El cineasta italiano Luca Guadagnino estrenará en el próximo Festival de Venecia, fuera de concurso, un documental de siete horas de duración dedicada al legado cinematográfico del maestro Bernardo Bertolucci, fallecido en 2018.

La cinta se titulará ‘Joie de vivre’ y tratará la figura del autor de clásicos como ‘Novecento’ (1976), ‘El último tango en París’ (1972), ‘The last emperor’ (‘El último emperador’, 1987) o ‘The dreamers’ (‘Soñadores’, 2003).

«Se trata de un análisis que Guadagnino hace con amigos de muchas de las películas de Bertolucci que sirve para analizarlo pero también para comprender qué es el cine moderno y la crítica», explicó en la presentación de la programación de la edición de este año de la Mostra su director artístico, Alberto Barbera.

Y agregó: «Es una película apasionante».

Otro documental que se presentará fuera de concurso en la Mostra será ‘What love builds’, una «confesión autobiográfica» de Russell Crowe sobre su carrera en el cine y la música, según adelantó Barbera.

La 83 edición del festival de Venecia tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

El jurado internacional que decidirá el palmarés, anunciándolo el 12 de septiembre, estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal. EFE

gsm/agf

(foto)(vídeo)