Lucas González, Amaranto Perea y un nuevo Millonarios marcan el inicio de liga colombiana

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Bogotá, 24 jul (EFE).- La liga colombiana vuelve este viernes con el estreno de nuevos proyectos deportivos, entre ellos los liderados por Lucas González en Atlético Nacional y Luis Amaranto Perea en Independiente Medellín, además de un Millonarios obligado a reinventarse tras la salida de Radamel Falcao García, mientras Junior defenderá su título reciente.

Aunque la jornada se abre con los encuentros entre Llaneros y Deportivo Pereira, así como Deportivo Cali y Jaguares, los principales atractivos estarán concentrados entre el sábado y el domingo, cuando debutarán varios de los candidatos al título.

Uno de los focos estará en Atlético Nacional, que inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Lucas González, con la misión de devolver al conjunto verdolaga al protagonismo.

No obstante, su estreno deberá esperar porque el partido ante Boyacá Chicó fue aplazado, por lo que el entrenador, que dirigió previamente a Águilas Doradas, América de Cali y Deportes Tolima, tendrá que aguardar para debutar oficialmente.

Millonarios, por su parte, afronta un nuevo ciclo tras la salida de Radamel Falcao García y confía en que el goleador Andrey Estupiñán asuma el protagonismo en ataque, mientras el experimentado arquero Javier Burrai reforzará el arco en el duelo frente al Atlético Bucaramanga.

Entretanto, el Independiente Medellín recibirá al Deportivo Pasto en el estreno de Luis Amaranto Perea en la liga, quien integró el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo durante el Mundial con la selección colombiana, mientras que América de Cali visitará al Internacional de Bogotá con la intención de recuperar protagonismo.

También el domingo debutará Independiente Santa Fe, que visitará a Águilas Doradas tras imponerse por 2-0 al Caracas en la ida de los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana, por lo que deberá compaginar el inicio de la liga con la definición de la serie en Venezuela la próxima semana.

La jornada concluirá el domingo con el duelo entre Tolima y Junior, en el que el campeón del Apertura comenzará la defensa de su corona en una de las plazas más difíciles del fútbol colombiano.

. Viernes 24: Llaneros FC-Deportivo Pereira y Deportivo Cali-Jaguares.

. Sábado 25: Independiente Medellín-Deportivo Pasto, Millonarios-Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima-Junior de Barranquilla.

. Domingo 26: Internacional de Bogotá-América de Cali, Águilas Doradas-Independiente Santa Fe, Alianza FC-Fortaleza CEIF y Once Caldas-Cúcuta Deportivo.

Aplazado: Boyacá Chicó-Atlético Nacional. EFE

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