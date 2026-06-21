Lucas Paquetá: «Raphinha hará lo posible y lo imposible para volver cuanto antes»

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Basking Ridge (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El centrocampista Lucas Paquetá afirmó este domingo que toda la selección brasileña está «triste» por la lesión de Raphinha y aseguró que el extremo del Barcelona hará «lo posible y lo imposible para volver cuanto antes».

«Rapha es importantísimo para nosotros; todos conocemos sus características: sus variantes, su velocidad, el poder atacar los espacios, de finalización. Perdemos a un jugador muy importante», valoró el jugador del Flamengo en el hotel de concentración de la Canarinha, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Raphinha se lesionó en la región posterior del muslo derecho, donde ya sufrió problemas este mismo año, en la primera parte del partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití (3-0).

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha evitado dar una previsión de retorno del exjugador del Leeds United, aunque su entorno estima que podría estar disponible para unos eventuales octavos de final.

«Raphinha se dedica mucho y va a hacer lo posible y lo imposible para volver cuanto antes», manifestó Paquetá.

«Esperamos que se recupere lo más rápido posible. Le hemos visto trabajando ya de manera intensiva para recuperarse a la mayor brevedad posible. Estamos deseosos de que vuelva cuanto antes y nos ayude», añadió.

El exjugador del West Ham resaltó que el 11 de la Seleção viene de firmar «temporadas increíbles» con el Barça y está «creciendo» con el equipo nacional.

«Cuando se pierde a un jugador de esa importancia, el equipo tiene que estructurarse rápido», valoró.

Sobre quién será el sustituto de Raphinha con vistas al último partido de la fase de grupos contra Escocia, el miércoles, en Miami, Paquetá se ofreció a ocupar el extremo diestro, aunque subrayó que esa duda le corresponde aclararla al seleccionador Carlo Ancelotti.

«Independientemente de los nombres, todo el mundo está muy bien preparado para entrar y hacerlo lo mejor posible», expresó.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató en la primera fecha (1-1).

Los dirigidos por Ancelotti se jugarán el liderato de grupo frente a los escoceses, terceros con tres puntos y aún con opciones de clasificación. EFE

cms/gbf

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