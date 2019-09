Suiza no es un caso aislado. El experto recuerda que en 2008, una investigación independiente Enlace externo realizada en 28 países, incluida la Confederación Helvética, reveló que el edadismo es más frecuente que el sexismo o el racismo, tanto a nivel europeo como suizo. A nivel legislativo, Suiza experimenta un retraso con respecto a otros países, observa el profesor, citando el ejemplo de Francia, donde este tipo de discriminación es motivo de sanción legal.

"Creamos hoy la discriminación de mañana" Sonia Fenazzi 20 de septiembre de 2019 - 11:00 Más difundido que el sexismo y el racismo, amenaza con afectar a cada ser humano. Sin embargo, la mayor parte de la gente lo ignora: se trata del edadismo. Mediante la implicación de los niños, un grupo de investigadores suizos quiere luchar contra esa discriminación que afecta especialmente a los ancianos. Definición De manera general, el ‘edadismo’ es la discriminación de un grupo de edad contra otro grupo de edad. Es decir, va en diferentes direcciones: las personas mayores pueden tener actitudes discriminatorias hacia los jóvenes y viceversa. Sin embargo, las investigaciones demuestran que el grupo más afectado por el edadismo es el de las personas mayores. Por lo tanto, en la literatura especializada, en cerca del 90% de los casos en los que se habla de edadismo se hace referencia a los estereotipos, prejuicios, discriminaciones -que pueden ser positivas o negativas- contra la persona en función de su edad cronológica o de la percepción de la persona como anciana. Fuente: Christian Maggiori Profesor de la Escuela Superior de Trabajo Social de Friburgo, Christian Maggiori es uno de los pocos catedráticos especializados en la discriminación de la gente mayor. Con su equipo de investigadores, desarrolla un programa de sensibilización sobre el tema destinado a niños de escuelas primarias. ¿Por qué sensibilizar a los niños? “Porque los estudios indican que todo lo que concierne a los estereotipos, las imágenes sociales, los prejuicios que la gente puede tener hacia ciertos grupos de la población - en este caso las personas de edad- se van integrando desde la temprana edad. A partir de los 12-13 años, resulta ya prácticamente imposible suprimirlos. Y aunque intelectualmente es posible comprender que se trata de un comportamiento inadecuado, no puede eliminarse lo que se ha convertido en un automatismo”, responde Christian Maggiori. Auto discriminación «Con el transcurso de los años, esos estereotipos evolucionan, se refuerzan, cambian. Y cuando se envejece, uno es víctima de esos mismos estereotipos que teníamos hacia las personas de edad. Estos determinan la imagen que la persona mayor tiene de sí misma. En otras palabras, estamos creando hoy nuestra discriminación de mañana", completa. La idea del proyecto intergeneracional que dirige Christian Maggiori consiste en “comenzar a trabajar bien temprano con los niños, con el objetivo de que, a la edad adulta, tengan una imagen lo más correcta posible y actualizada de la gente de edad”. Las víctimas no lo saben En la fase piloto, el proyecto recibió ya el prestigioso premio de la Fundación Leenaards . El profesor celebra que los medios de información hayan cubierto esa noticia, ya que “nos ha permitido dar una visibilidad al edadismo hacia las personas mayores, discutirla y comenzar a sensibilizar a la gente”. Este es, precisamente, el objetivo de Christian Maggiori ya que la otra particularidad de la discriminación de los ancianos -con respecto a las de otro tipo- es la ignorancia sobre el problema. “Muchas veces las víctimas ignoran su propio rol y los que discriminan a los mayores, incluso si no lo hacen conscientemente, ignoran que actúan con un comportamiento inadecuado, lo que genera una especie de círculo vicioso: se ignora y por eso se subestima”, subraya el investigador. La ignorancia de los que sufren ese tipo de discriminación fue claramente comprobada por un estudio promovido por Maggiori el año pasado en la Suiza de expresión francófona. Analiza la relación entre ese fenómeno y las decisiones tomadas por las personas de edad al final de la vida. Cerca de un 35% de los interrogados respondieron positivamente a la pregunta general sobre si habían experimentado una o varias situaciones de tratamiento injusto o inadecuado -en relación con la edad- durante el año precedente. Sin embargo, a una serie de interrogantes más precisas sobre los tratos discriminatorios típicos ligados a la edad -por ejemplo, si fueron tratados como niños o su opinión fue ignorada por el hecho de ser mayores- un 80% de los entrevistados respondieron afirmativamente. Lagunas en el derecho penal Suiza no es un caso aislado. El experto recuerda que en 2008, una investigación independiente realizada en 28 países, incluida la Confederación Helvética, reveló que el edadismo es más frecuente que el sexismo o el racismo, tanto a nivel europeo como suizo. A nivel legislativo, Suiza experimenta un retraso con respecto a otros países, observa el profesor, citando el ejemplo de Francia, donde este tipo de discriminación es motivo de sanción legal. La ausencia de medios legales para luchar contra estos comportamientos en Suiza constituye una grave laguna, según Maggiori, quien ve positivamente la ya prevista iniciativa popular para remediar ese déficit. “Sería un paso importante que obligaría al Gobierno y al Parlamento a tomar posición”, comenta. Y ello, además de un amplio debate que permitiría, finalmente, sensibilizar colectivamente sobre esta problemática. Trabajo de largo aliento Es un hecho novedoso que este problema forme parte del debate, pero se hace cada vez más urgente confrontar esta temática toda vez que las personas mayores representan una proporción importante de la población. «Hay mucho para hacer. Estamos solo en el inicio de nuestro conocimiento de las manifestaciones, orígenes y consecuencias de este tipo de discriminación. Pero sabemos con certeza que está presente en todas partes en nuestra sociedad, que tienen un impacto real en el individuo afectado, así como sobre el conjunto de la sociedad y su funcionamiento”, afirma el especialista.