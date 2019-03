Una mujer clama “libertad” para Venezuela desde la frontera brasileña con ese país. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Los sucesos en las fronteras venezolanas con Colombia y Brasil han sido noticia de portada desde el sábado en los diarios suizos. Un resumen de los titulares y comentarios más destacados.

La prensa helvética coincide en que tras los incidentes violentos vividos este fin de semana en las fronteras venezolanas con Colombia y Brasil y la negativa de Nicolás Maduro a dejar entrar los convoyes de ayuda al país, aumenta la presión internacional sobre el mandatario venezolano.

Para Le TempsEnlace externo, “el pulso de hierro entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó se traslada este lunes a Bogotá, donde se reúne el Grupo de Lima para decidir cómo sus 14 países miembros (de los cuales todos, salvo México, se han negado a reconocer el segundo mandato de Nicolas Maduro) van a acrecentar la presión sobre Venezuela”. ¿Será en forma de “ultimátum”, “sanciones” o “intervención?”, pregunta el diario ginebrino.

El Tages-AnzeigerEnlace externo subraya que lo que estaba en juego el sábado era saber quién controla las fronteras y, por ende, el país. “Guaidó (35 años) apostó todo a una sola carta, al proclamar que sería un día decisivo y que la ayuda humanitaria llegaría ‘en cualquier caso’ a Venezuela", escribe el diario de Zúrich. “Sin embargo, su estrategia tenía un punto débil: carecía de un plan B para la eventualidad de que el plan A no funcionara. Y es lo que ha ocurrido”.

El secretario de Estado americano Mike Pompeo aseguró ayer que Maduro tiene los días contados en el poder. “Pero para llegar a ello, la oposición venezolana tiene que discurrir un nuevo plan”, afirma el Neue Zürcher ZeitungEnlace externo. La lucha de poder entre Maduro y Guaidó ha vivido una escalada este fin de semana, escribe el diario de Zúrich: “El esperado golpe de efecto contra el presidente Maduro no se ha materializado. La mayoría de los miembros de las fuerzas armadas han sido fieles al régimen y no dejaron pasar los convoyes de ayuda desde Colombia y Brasil al país”, señala el diario de Zúrich.



El BlickEnlace externo hace hincapié en que Venezuela se hunde en el caos. “El déspota de Caracas no tiene más opción que apostar por el juego más arriesgado. Sin recurrir a la violencia contra su propio pueblo, tiene los días contados en el poder. Pero si tensa demasiado la cuerda, corre el riesgo de una intervención militar”, escribe en un editorial.

“¿Está apostando Maduro en secreto por una intervención americana para asegurarse, con la lucha contra los odiados yankees, el apoyo de Rusia y de la izquierda internacional y, con ello – tal vez- su permanencia en el poder?”, se pregunta el comentarista del Blick. Su conclusión es que el sábado quedó claro que Maduro y su camarilla corrupta, que han llevado el país con las mayores reservas de petróleo del mundo al borde del abismo, no cederán sin luchar.

24 heuresEnlace externo destaca que la crisis venezolana será un tema central en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se reúne a partir de este lunes en Ginebra. “La ofensiva de Trump contra Maduro pasa por Ginebra”, titula el diario de Lausana. “Pese a haberse retirado del Consejo de Derechos Humanos, organismo que desprecian Donald Trump y su administración, Estados Unidos está maniobrando entre bastidores para influir en los trabajos de la 40ª sesión, que comienza este lunes en Ginebra”.

Ginebra va a ser el escenario del pulso de hierro diplomático a partir de este lunes, pero también este martes, día en que está prevista la llegada e intervención de Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela ante el Consejo, señala el rotativo. “Los embajadores de los países de la Unión Europea, que presionados por Washington accedieron a reconocer a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela, han previsto abandonar la sala durante la intervención [de Arreaza] y regresar luego”, sostiene 24 heures.

Maduro está convencido de que encontrará aliados para denunciar las “maniobras americanas que quieren asfixiar económicamente a su país”, prosigue el diario. “Pero la relación de fuerza no le es favorable”. Según 24 heures, “la composición actual del Consejo de los Derechos Humanos, que cuenta 47 miembros, no juega a su favor. Rusia, que apoya a Venezuela, no es actualmente miembro, y la presencia de Cuba le sirve de poco consuelo. Permitirá que Venezuela se sienta menos sola, pero no invertirá la tendencia. Y China, aunque está representada en el Consejo, podría limitarse a dar un apoyo cauteloso a Nicolás Maduro.”

“El espectáculo pseudohumanitario orquestado por Juan Guaidó y sus aliados en la frontera venezolana ha fracasado”, afirma Le CourierEnlace externo. Para el diario de izquierda, “el fracaso (¿provisional?) de este primer intento de golpe de Estado humanitario-político en mundovisión” refleja la "brecha que existe entre las proclamaciones de los adversarios del poder venezolano y la realidad en el terreno”.

“No basta con considerarse presidente, aunque haya sido reconocido por cuarenta de los Estados más poderosos, para ejercer el poder”, dice en alusión a Guaidó. Le Courier reconoce que, “aislada de sus vecinos y de las potencias occidentales, Venezuela tendrá dificultades para resolver su profunda crisis económica” y sentencia: “La salvación requiere un acuerdo con los sectores democráticos de la oposición”.

