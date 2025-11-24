Luchadoras ecuatorianas Lucía Yépez y Génesis Reasco se coronan campeonas de Bolivarianos

Lima, 24 nov (EFE).- Las luchadoras ecuatorianas Lucía Yépez y Génesis Reasco se proclamaron este lunes campeonas de los Juegos Bolivarianos al ganar sendas medallas de oro en las categorías de hasta 53 y 76 kilos, respectivamente, y demostrar su dominio sobre sus rivales latinoamericanas.

Yépez, medalla olímpica de plata en París 2024, venció en la final de los -53 kilos por un contundente 10-0 a la venezolana Alexa Álvarez, que se quedó con la medalla plateada.

‘La Tigra’ Yépez cumplió con las expectativas de favorita y se alzó con el triunfo en una categoría donde la medalla de bronce se la adjudicó panameña Yusneiry Agrazal, quien en la batalla por el tercer escalón de podio arrasó por 10-0 a la boliviana Ana Gonzáles.

La ecuatoriana, natural de la población de Mocache, en la provincia de Los Ríos, ganó sus cuatro batallas del torneo al imponerse en la fase de clasificación en un primer momento a la misma venezolana Álvarez (3-0) y a la peruana Ana Lucía Álvarez (2-0) y luego deshacerse en las semifinales de la boliviana González (4-0).

Por su parte, Reasco, vigente campeona mundial, venció en un torneo de todos contra todos a las cuatro rivales que se encontró en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima para llevarse el oro por delante de la venezolana María José Acosta, que fue plata; y la colombiana Tatiana Rentería, que se llevó el bronce.

La ecuatoriana hizo un pleno de cuatro triunfos al derrotar a la dominicana Emelyn Bautista, a la venezolana Acosta (4-5), a la peruana Aomi Tais Riques (6-0) y a la colombiana Rentería (10-0), medalla de bronce en París 2024.

En otras categorías de la lucha libre femenina, la venezolana Nathaly Grimán se llevó el oro en los -69 kilos.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

