Lucrecia Martel denuncia en Venecia la «devastación» de Palestina y reivindica el cine

Venecia (italia), 31 ago (EFE).- La directora argentina Lucrecia Martel reivindicó este domingo en el Festival de Venecia el cine para mostrar el mundo actual, marcado por «las imágenes y sonidos» de una Palestina «devastada» y por la violencia en otras partes.

«Solo quiero decirles que la historia nos ha puesto en esta encrucijada. Yo ahora había querido jubilarme, estar en la plaza, ustedes los jóvenes seguramente tendrán la misma aspiración, pero nos ha tocado este tiempo», dijo en la rueda de prensa de presentación.

Martel ha estrenado fuera de concurso en la Mostra su primer documental, ‘Nuestra tierra’, para dar voz a las aspiraciones de suelo de los indígenas argentinos y de justicia tras el asesinato del líder Chuschagasta, Javier Chocobar, por unos terratenientes.

La directora de ‘La mujer sin cabeza’ (2008) o ‘Zama’ (2017), defendió el valor del cine para contar este tipo de cuestiones.

«Nos ha tocado el tiempo en el que el cine vuelve a tener una relevancia fundamental para contar los que está sucediendo. A diario vemos imágenes y sonidos de un país que está siendo devastado, de un pueblo devastado, que es Palestina», denunció, indicando también a los «pueblos americanos y otros tantos en el mundo».

Por eso animó a los directores y artistas, especialmente a los más jóvenes, a no caer en el pesimismo.

«La historia nos ha puesto en esta encrucijada, estamos un poco deprimidos, no sabemos qué va a pasar, que la Inteligencia Artificial, que nos quedamos sin trabajo, que ya está pasando», dijo.

Pero alegó: «Es el mejor momento para hacer cine y volver a pensar sobre nosotros y tratar de contarnos. Que no estemos deprimidos, que mantengamos la alegría del trabajo de contar, porque es el bastión más importante que tiene la humanidad para pensarse a sí misma». EFE

