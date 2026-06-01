Lucrecia Martel y Cecilia Roth recibirán el Premio Sur de Honor por sus trayectorias

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- La cineasta Lucrecia Martel y la actriz Cecilia Roth recibirán este martes el Premio de Honor de la Academia de Cine de Argentina durante la vigésima edición de los Premios Sur, en los que Dolores Fonzi llega como favorita con 16 nominaciones por ‘Belén’.

Lucrecia Martel, considerada una de las voces más influyentes del cine latinoamericano contemporáneo y creadora de películas como ‘La ciénaga’, ‘La niña santa’, ‘Zama’ y ‘Nuestra tierra’, será distinguida por una trayectoria reconocida en importantes festivales internacionales.

También Cecilia Roth, una de las actrices argentinas de mayor proyección internacional, ganadora de dos premios Goya y quien ha participado en un elevado número de filmes de Pedro Almodóvar, entre ellos ‘Todo sobre mi madre’, uno de los más aclamados de su carrera.

Roth también interpretó papeles estelares en películas de culto bajo la dirección de Adolfo Aristarain, recién fallecido, como ‘Un lugar en el mundo’ y ‘Martin (Hache)’.

La ceremonia, que se celebrará en el Teatro Presidente Alvear, en la teatral avenida Corrientes de Buenos Aires, también reconocerá con el Premio de Honor al productor Luis Alberto Scalella por su aporte al desarrollo de la industria cinematográfica argentina.

‘Belén’, la gran favorita de los Premios Sur

La gala tendrá como favorita a ‘Belén’, un largometraje dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, quien encabeza las nominaciones con 16 candidaturas, incluidas las de mejor película de ficción, dirección y actriz protagonista.

Detrás se ubica ‘La Mujer de la Fila’, de Benjamín Ávila, con 15 nominaciones, mientras que ‘El Mensaje’, de Iván Fund, suma 10; y ‘Gatillero’, de Cris Tapia Marchiori, acumula ocho.

Fonzi, quien alcanzó notoriedad por sus trabajos como actriz y debutó como realizadora con ‘Blondi'(2023), en esta edición de los Premios Sur se disputará la estatuilla de mejor dirección con Ávila, Fund y Tapia Marchiori.

Competirá además por el premio a mejor actriz protagonista con Mara Bestelli (‘El Mensaje’), Marilú Marini (’27 Noches’) y Natalia Oreiro (‘La Mujer de la Fila’), mientras que en la categoría masculina están nominados Alberto Ammann, Daniel Hendler, Marcelo Subiotto y Sergio Podeley.

Esta 20 edición incorporará la categoría de mejor cortometraje y celebrará, por segunda vez, la entrega del premio a mejor película iberoamericana, con producciones de Brasil, Chile, España, Guatemala, México, Portugal, República Dominicana y Venezuela.

Los Premios Sur, creados en 2006 por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, distinguen cada año a las mejores producciones y profesionales del sector audiovisual de este país. EFE

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