Lucumí dice que Colombia quiere dejar la mejor impresión en el cierre de las eliminatorias

Barranquilla (Colombia), 7 sep (EFE).- El defensa central Jhon Lucumí afirmó este domingo en Barranquilla que tras haber obtenido la clasificación al Mundial de 2026, la selección de Colombia quiere «dejar la mejor impresión» en el partido del próximo martes en su visita a la de Venezuela en la jornada final de las eliminatorias sudamericanas.

«Estamos en un momento muy agradable en el cual queremos volver a dejar una buena impresión (…) y cerrar bien las eliminatorias”, expresó Lucumí, que fue titular el jueves pasado en el encuentro que Colombia le ganó por 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y que le dio el boleto a la cita mundialista en Norteamérica el próximo año.

Para el zaguero del Bolonia italiano, que jugaría su primer Mundial, Colombia «seguirá creciendo como selección y como familia”.

En ese sentido, agregó que ya se planifica el enfrentamiento contra la Vinotinto, que se juega el cupo a la repesca, y destacó que tiene delanteros fuertes y rápidos.

«Ese juego directo que tienen va a ser importante, además de su ímpetu para jugar, especialmente en su estadio, por lo que debemos estar compactos y concentrados para tener el control del juego y no sufrirlo tanto», sostuvo.

Por su parte, el lateral Santiago Arias, que espera disputar en 2026 su tercer mundial, se declaró «orgulloso de poder llevar la selección a un tercer mundial, de hacer parte del equipo y de seguir aportando como jugador».

Arias, actualmente en el Bahia brasileño, se refirió al estado mental de los jugadores luego del triunfo del pasado jueves ante Bolivia, con el que también se cortó una racha de seis partidos sin ganar.

«Los compañeros y el cuerpo técnico siempre tuvimos tranquilidad y estuvimos enfocados en ese objetivo. Todos sabemos que las eliminatorias en Sudamérica son las más competitivas y todos los equipos se conocen, por lo que cada vez es más difícil conseguir objetivos de ganar contundentemente», anotó el lateral.

En cuanto al ambiente al interior del equipo, Arias precisó que los jugadores más experimentados como él, así como los jóvenes, tenían claro que lo más importante era conseguir la clasificación.

Destacó además que el proceso con el entrenador Néstor Lorenzo «ha sido bastante bueno».

De acuerdo con la información de la Federación Colombiana de Fútbol, la selección nacional viajará este lunes al mediodía en vuelo directo desde Barranquilla hasta la ciudad venezolana de Maturín, donde se disputará el partido. EFE

