Lucy Powell, defensora de los derechos laborales y una economía más justa

3 minutos

Londres, 25 oct (EFE).- La diputada Lucy Powell, que desde este sábado es la número dos del Partido Laborista de Keir Starmer, es una política comprometida con la defensa de los derechos de los trabajadores, una vivienda asequible y una economía más justa.

Powell venció hoy a la otra aspirante al cargo, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, al término de una votación interna que se celebró entre el 8 y el 23 de octubre.

En su discurso de victoria, Powell dijo que el partido tenía que transmitir el fuerte apoyo a los valores laboristas.

«Tenemos que ofrecer esperanza, ofrecer el gran cambio que el país anhela. Debemos dar una mayor visibilidad a nuestro propósito», así como «a nuestros valores y convicciones laboristas», dijo.

Afirmó que la gente siente que este Gobierno no está siendo lo suficientemente «audaz» para lograr el cambio que prometimos, como la mejora de los servicios públicos, en especial la Sanidad.

Diputada por Manchester Central

Diputada por la circunscripción de Manchester Central, en el norte de Inglaterra, entró como diputada en 2012 y desde entonces ocupó puestos clave hasta la victoria de la formación en julio de 2024.

Apenas un año y tres meses después de llegar el laborismo al poder, Powell asume el viceliderazgo en un momento difícil por una caída del apoyo al partido en las encuestas sobre intención de voto, por detrás del populista de derechas Reform, que está primero en los sondeos por su discurso combativo contra la inmigración ilegal.

El puesto de Powell había quedado vacante el pasado septiembre después de que Angela Rayners se viera obligada a dimitir al salir a la luz que no pagó suficientes impuestos cuando compró un piso en la localidad costera de Hove, en el sur de Inglaterra.

Powell nació en Manchester y estudió en Oxford

Nacida en Manchester en 1974, Powell estudió Química en la Universidad de Oxford, pero su pasión siempre fue la política, especialmente defensora del norte de Inglaterra.

Criada también en Manchester, Powell ha dedicado su carrera a defender a los trabajadores, combatir la desigualdad e impulsar políticas que apoyan el crecimiento económico.

Ocupó el puesto de líder de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, del que fue destituida por Starmer en septiembre, y ha desempeñado un papel importante en los planes del partido para fortalecer las protecciones laborales, ampliar el acceso a las guarderías e invertir en servicios públicos.

Fue portavoz laborista de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes antes de la llegada del partido al poder en 2024, y también fue portavoz de Educación.

Luchó por impulsar la inversión en Manchester

Como diputada por Manchester Central, Lucy ha liderado los esfuerzos para asegurar la inversión en la ciudad, mejorar la vivienda y combatir la delincuencia.

Ha sido una voz destacada en la seguridad de los edificios y la reforma de los arrendamientos, luchando para garantizar que los arrendatarios e inquilinos estén protegidos contra prácticas injustas.

También ha trabajado para atraer inversiones récord a Manchester, incluyendo la remodelación del Hospital General del Norte de Manchester, nuevos proyectos de vivienda social y asequible, y el fortalecimiento de las competencias policiales para combatir la conducta antisocial y la delincuencia. EFE

vg/ja/jlp