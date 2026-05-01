Lufthansa busca el Óscar del ruso Talankin tras incidente en Nueva York

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La aerolínea alemana Lufthansa anunció este viernes que busca el Óscar del cineasta ruso Pavel Talankin después de que, según la prensa estadounidense, le impidieran subir con la estatuilla a bordo de un avión en Nueva York.

El miércoles, Talankin, ganador de un Óscar por su documental «Mr Nobody Against Putin», no pudo subir con la estatuilla a un vuelo en el aeropuerto JFK, informó el sitio web sobre cine Deadline.

Al parecer los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estadounidense consideraron que podía utilizarse como arma.

El cineasta se vio obligado a facturarla en una caja de cartón, según Deadline.

Pero cuando aterrizó en Alemania, la estatuilla dorada había desaparecido.

«Lamentamos profundamente esta situación» y «llevamos a cabo una búsqueda interna exhaustiva para garantizar que el Óscar sea encontrado y devuelto lo antes posible», declaró Lufthansa en un comunicado.

Talankin, de 35 años, causó sensación al ganar el Óscar al mejor largometraje documental junto al cineasta estadounidense David Borenstein en marzo.

Realizado a partir de material que Talankin había sacado de contrabando de Rusia, «Mr Nobody Against Putin» narra el adoctrinamiento a favor de la guerra en los colegios rusos desde que arrancó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Talankin declaró a Deadline que ha volado al menos una decena de veces con la estatuilla sin ningún problema.

«Es totalmente incomprensible que consideren un Óscar como un arma», declaró tras aterrizar en Fráncfort el jueves por la mañana.

Añadió que en ocasiones anteriores «había volado con él en la cabina y nunca había habido ningún tipo de problema».

Un agente de Lufthansa se había ofrecido a acompañar a Talankin hasta la puerta de embarque y custodiar la estatuilla durante el vuelo pero un funcionario de la TSA se opuso, según Deadline.

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