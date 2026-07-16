Lufthansa prevé volver a volar a Riad y Ammán en otoño
Fráncfort (Alemania), 16 jul (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa informó este jueves de que prevé volver a volar a Riad y a Ammán en otoño, si bien observa constantemente la situación en Oriente Medio y son posibles cambios de planes.
Lufthansa dijo que las conexiones aéreas se retomarán paulatinamente, después de haber sido interrumpidas tras el inicio el 28 de febrero de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La aerolínea alemana Lufthansa comenzará a volar a Riad a partir del 10 de septiembre desde Fráncfort tres veces a la semana.
A partir del 15 de septiembre la italiana Ita Airways volverá a volar desde Roma a Riad cinco veces a la semana y a partir del 2 de octubre lo hará la austríaca Austrian Airlines desde Viena hasta Ammán tres veces a la semana. EFE
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