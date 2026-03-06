Lufthansa señala el Golfo como «talón de Aquiles» geopolítico y pide conectar mejor Europa

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 6 mar (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa alertó hoy de que «la concentración masiva de los flujos de tráfico mundiales a través de los centros de conexión del Golfo está demostrando cada vez más ser un ‘talón de Aquiles’ geopolítico» y aboga por mejorar la conectividad desde Europa.

El consejero delegado de Lufthansa, Carsten Spohr, consideró hoy que los resultados económicos positivos «demuestran la resiliencia y la estabilidad del grupo», pero destacó que la guerra en Oriente Medio muestra, una vez más, lo expuesto que está el tráfico aéreo y lo vulnerable que sigue siendo».

«Incluso, si la industria es más resiliente a crisis de lo que solía ser», puntualizó.

En su opinión, «esto hace que sea aún más importante no perjudicar aún más a las aerolíneas y centros de conexión europeos».

«La soberanía de Europa requiere la capacidad de mantener sus propias conexiones con los mercados globales», alertó Spohr.

Lufthansa, que celebra este año su centenario, obtuvo un beneficio neto en 2025 de 1.339 millones de euros, un 3 % más bajo que un año antes y la facturación mejoró el año pasado hasta 39.597 millones de euros (+5 % respecto al año anterior) tras un incremento de los vuelos (+2 % ) y del número de pasajeros (+3 %).

Asimismo el beneficio operativo subió hasta 2.030 millones de euros (+17 %) tras la reducción de costes.

Lufthans prevé en 2026 un aumento de los ingresos y una «significativa mejora de los beneficios», así como una mejora de su margen operativo.

Sin embargo, añade el grupo de aerolíneas, los acontecimientos en Oriente Medio y las consecuencias geopolíticas para la economía global incrementan la incertidumbre de los pronósticos a medio y largo plazo.

El grupo Lufthansa ha registrado «una fuerte subida de la demanda de vuelos de larga distancia desde el fin de semana, en concreto en rutas desde Asia y África».

Por ello considera aumentar las frecuencias por ejemplo a Singapur, India, China y Sudáfrica.

El grupo Lufthansa, al que también pertenecen Swiss, Austrian, Brussels Airlines e ITA, ha suspendido sus vuelos a Tel Aviv hasta el hasta el 22 de marzo, a Beirut hasta el 28 de marzo y a Teherán hasta el 30 de abril. EFE

