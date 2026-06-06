Hong Kong supera a Suiza como principal centro mundial de gestión de patrimonio internacional

La Torre del Banco de China (en el centro de la imagen) en Hong Kong, Keystone-SDA

La llegada masiva de capital desde China continental y la creciente diversificación internacional de los patrimonios promueven el ascenso de Hong Kong.

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Hong Kong ha superado por primera vez a Suiza como el principal centro mundial de gestión de patrimonio transfronterizo, gracias a una oleada de inversiones procedentes de China continental que le ha permitido adelantar al tradicional refugio financiero.

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Según estimaciones de la consultora Boston Consulting Group (BCG), las firmas de gestión patrimonial de Hong Kong administrarán en 2025 activos internacionales por valor de 2,9 billones de dólares.

Alrededor del 60% de esa riqueza procede de China continental, y BCG prevé que el rápido crecimiento de las fortunas asiáticas amplíe la ventaja de Hong Kong sobre Suiza hasta casi 600.000 millones de dólares al final de la década.

El ascenso de China se ha visto impulsado por la recuperación de la actividad en los mercados bursátiles de Hong Kong, que ha permitido a las empresas captar financiación fuera del país, así como por el liderazgo manufacturero chino en sectores como el vehículo eléctrico.

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Sin embargo, el auge de la ciudad asiática como centro financiero transfronterizo también refleja cambios más amplios en los flujos globales de riqueza. Cada vez más clientes buscan repartir sus activos entre varias jurisdicciones para protegerse frente a tensiones geopolíticas, riesgos de sanciones e inestabilidad política.

«Se trata de un fenómeno completamente nuevo. Nunca había visto nada parecido», afirma Michael Pellman Rowland, de Baseline Wealth Management, una gestora independiente con sede en Suiza y clientes en todo el mundo.

La diversificación jurisdiccional, una nueva tendencia

Tradicionalmente, explica Rowland, los clientes adinerados trasladaban su dinero al extranjero por motivos de planificación fiscal o de estructuración societaria. Sin embargo, desde la pandemia del coronavirus buscan cada vez más una «diversificación jurisdiccional»: distribuir sus activos entre distintos países para protegerse frente a riesgos geopolíticos y políticos.

Según Michael Kahlich, socio de BCG, esta tendencia ha reforzado la posición dominante de los principales centros de custodia y gestión de patrimonio internacional, conocidos como booking centres, donde los bancos administran y custodian el patrimonio transfronterizo de clientes internacionales.

«Estamos viendo surgir dos grandes polos», señala Kahlich. Por un lado, Hong Kong y Singapur lideran una red financiera en Asia; por otro, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos conforman un eje alternativo en Occidente.

Aunque Suiza sigue estando más vinculada a las fortunas consolidadas de Europa occidental y menos expuesta al rápido crecimiento de la riqueza asiática que está transformando el sector, quienes trabajan en la banca aseguran que muchos clientes adinerados de Asia continúan prefiriendo que sus activos estén finalmente depositados en Suiza.

La mayoría de los grandes bancos internacionales, incluidos los bancos privados suizos, cuentan ya con importantes operaciones de custodia y gestión en Hong Kong y Singapur para atender el crecimiento de las fortunas asiáticas.

¿Está haciendo Suiza lo suficiente?

No obstante, algunas personas expertas del sector dudan de que Suiza esté haciendo lo necesario para mantener su competitividad, especialmente en un momento en que el UBS, el mayor banco del país, mantiene un enfrentamiento con los reguladores por las nuevas exigencias de capital.

«La cuestión es si Suiza está haciendo lo suficiente para defender activamente su posición en la gestión patrimonial o si simplemente confía en su estabilidad. Creo que ocurre lo segundo», afirma una persona que trabaja en UBS con sede en Zúrich.

Otros centros financieros, como Dubái, también han experimentado un rápido crecimiento desde la pandemia al consolidarse como puente entre los bloques de capital de Oriente y Occidente.

Entidades como UBS, JPMorgan y Deutsche Bank han ampliado notablemente su presencia en el emirato en los últimos años, atraídas por la ausencia de impuestos sobre la renta, una relativa estabilidad política y la llegada de grandes patrimonios, fondos de cobertura y family offices, las estructuras que gestionan el patrimonio de las grandes fortunas familiares, procedentes de Rusia, India, China, Europa y los países del Golfo.

Aun así, la riqueza transfronteriza gestionada en Emiratos Árabes Unidos sigue siendo muy inferior a la de Suiza o Hong Kong. Según BCG, ascendía a 721.000 millones de dólares el año pasado, pese a registrar un crecimiento del 11%.

Singapur, otro de los grandes beneficiarios del desplazamiento del capital mundial hacia Asia, también ha visto moderarse su crecimiento después de que varios casos de blanqueo de capitales de gran repercusión desencadenaran un endurecimiento regulatorio y un mayor escrutinio sobre los clientes extranjeros de elevado patrimonio.

Con información adicional de Owen Walker en Singapur y Nicolas Parasie en Dubái. Datos recopilados por Haohsiang Ko en Hong Kong.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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