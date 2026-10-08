Las pymes impulsan el auge del empleo en IA en Suiza

El mercado laboral suizo está creciendo rápidamente en el ámbito de la inteligencia artificial. Keystone-SDA

La inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades en el mercado laboral suizo. Sin embargo, la creciente demanda de especialistas en IA no beneficia a todo el mundo por igual.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

3 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en SMEs drive AI job market boom in Switzerland leer más SMEs drive AI job market boom in Switzerland

Deutsch de Schweizer KI-Stellenmarkt wächst rasant original leer más Schweizer KI-Stellenmarkt wächst rasant

El mercado laboral de la inteligencia artificial (IA) está en auge en Suiza. Entre julio de 2025 y junio de 2026 se publicaron cerca de 5.000 ofertas de empleo relacionadas con la IA, un 32% más que el año anterior, según un estudio publicado el jueves por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna (HSLU).

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) fueron el principal motor de este crecimiento y concentraron el 76% del aumento de las ofertas. «La IA ya no es solo cosa de las grandes empresas tecnológicas, sino que cada vez se integra más en los procesos y servicios de las pymes consolidadas», afirma el autor del estudio, Curdin Derungs, según un comunicado de prensa.

El sector de las tecnologías de la información fue el que más puestos ofreció, con 1.211 vacantes (+49%). Pero también hubo demanda de especialistas en IA en bancos y aseguradoras como Axa, Julius Bär y el Banco Nacional Suizo, así como en farmacéuticas como Roche, Novartis y Lonza. En el sector de la ingeniería, Siemens, Hitachi Energy y ABB figuran entre los principales empleadores.

El sector público registró el mayor crecimiento, del 67%. Entre los principales empleadores figuran el cantón y la ciudad de Zúrich, así como la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP). «El aumento de los puestos relacionados con la IA en el sector público, en particular, sugiere que las autoridades y responsables políticos confían cada vez más en la IA como tecnología de futuro», señala Derungs.

Por regiones, Zúrich se situó claramente a la cabeza, con 2.181 vacantes, el 45% de todos los puestos relacionados con la IA. Le siguieron los cantones de Ginebra, con unas 620 ofertas, y Berna, con unas 590.

Un mercado difícil para quienes empiezan su carrera

La demanda se concentró especialmente en profesionales con experiencia capaces de desarrollar e implementar sistemas de IA. El número de vacantes para especialistas con experiencia aumentó un 42%. Para quienes comienzan su carrera, sin embargo, el mercado siguió siendo difícil. Solo el 5% de las ofertas eran para puestos de entrada con contrato indefinido.

Incluso para estos puestos (de entrada) se exigían a menudo entre dos y tres años de experiencia profesional, según el estudio. Personas recién graduadas de la universidad contaron a los autores que habían pasado meses buscando trabajo y enviado decenas de candidaturas sin éxito.

«Quienes entran en el mercado laboral describen un mercado extremadamente competitivo», añadió el autor del estudio, Derungs. Le sorprendió comprobar que incluso los profesionales con experiencia tenían cada vez más dificultades para encontrar trabajo.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos