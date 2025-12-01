Lugo Monumental denuncia en Bruselas la gestión de las obras del casco histórico

3 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad gallega, denunció este lunes ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo las consecuencias de las obras para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la localidad, que tildan de «innecesarias, no consensuadas, mal planificadas y mal ejecutadas».

En nombre de la asociación, su presidente Luis Latorre expuso ante los eurodiputados la falta de debate público y de exposición de los proyectos de estas obras financiadas con fondos europeos, en las que, asegura, «primaron las prisas por obtener la subvención».

«No pedimos sanciones económicas, ya que finalmente terminaríamos pagándolo nosotros mismos. Solicitamos una evaluación europea del impacto de estas obras en la habitabilidad, la actividad económica, la preservación patrimonial y medioambiental del casco histórico y que esa evaluación permita adoptar medidas correctoras que reparen, al menos parcialmente, el daño causado», señaló.

Latorre denunció que su asociación había presentado un plan alternativo para limitar el impacto de la implantación de la zona de bajas emisiones que fue ignorado y lamentó que la puesta en marcha de las obras generó un «tráfico caótico», eliminó árboles de décadas de antigüedad y provocó grandes pérdidas a los negocios de la zona.

Por parte de la Comisión Europea, un representante de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros a cargo de los fondos europeos pospandemia a los que opta España explicó que Bruselas «no puede dar una evaluación clara de cómo se está aplicando este proyecto en particular» porque el Gobierno no le ha remitido aún la solicitud de pago de fondos europeos en la que se enmarca.

En el caso de que el Ejecutivo comunitario determinase que el objetivo que recoge este proyecto no se ha ejecutado «satisfactoriamente» puede suspender parte del pago, pero aún no se ha llegado a ese punto, explicó el funcionario europeo.

«La Comisión busca un diálogo constructivo con las autoridades españolas para tener en cuenta la preocupación de los ciudadanos. Cuando la petición de pago se presente a la Comisión, se revisará el caso», afirmó.

Entre los eurodiputados que se pronunciaron sobre el caso, la popular Maravillas Abadía urgió a que los programas financiados con fondos europeos se diseñen teniendo en cuenta la realidad de los barrios, las pymes y los ciudadanos.

«Cuando un proyecto está mal planteado o se solicita deprisa para no perder la subvención, el coste no lo asume ni el Ministerio ni la Comisión. Lo asume el pequeño comercio, el vecino y la vida cotidiana de un barrio entero», advirtió.

Desde el PSOE, Jonás Fernández defendió la «absoluta transformación» que su partido ha llevado a cabo desde la alcaldía de la ciudad y reconoció las «molestias transitorias» de las obras, pero lo tildó de un «perjuicio temporal frente a los beneficios permanentes», como un entorno más atractivo y seguro y la dinamización del comercio y la hostelería de la ciudad.

Por parte del grupo ultraconservador ECR, la eurodiputada Nora Junco (que se presentó a las elecciones con ‘Se Acabó la Fiesta’ pero milita ahora como independiente en esta formación) subrayó que estas obras «deberían haber sido un ejemplo de buena gestión y protección patrimonial» pero han acabado «causando más perjuicios que beneficios».

«Europa pone recursos para mejorar ciudades, no para convertirlas en un laboratorio de ocurrencias del PSOE o del BNG», criticó. EFE

