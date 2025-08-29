The Swiss voice in the world since 1935

Luigi Mangione podría haber inspirado al asesino de la sede de la NFL, según la Fiscalía

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 29 ago (EFE).- El joven Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre, podría haber inspirado al tirador que el mes pasado acabó con la vida de cuatro personas en las inmediaciones de la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Nueva York.

«Casi de inmediato, miembros del público que simpatizaban con el acusado (Mangione) promocionaron las acciones de Tamura (autor del tiroteo de julio) como una loable continuación de la filosofía del acusado», apuntaron fiscales federales en un documento judicial presentado en las últimas horas en un tribunal de Nueva York.

La Fiscalía ejemplificó la influencia de Mangione con el caso de Shane Tamura que, bajo el pretexto de haber sufrido una encefalopatía traumática crónica (ETC) por golpes en la cabeza tras jugar a fútbol americano durante su juventud, se propuso sembrar el pánico en las oficinas de la NFL.

La Fiscalía, que ha pedido para Mangione la pena de muerte por -entre otras razones- representar un peligro constante dada su supuesta gran influencia, aseguró en el nuevo documento que el joven «esperaba normalizar el uso de la violencia para lograr objetivos ideológicos o políticos».

«Desde el asesinato, ciertos sectores de la población, que se identifican abiertamente como acólitos del acusado, han comenzado a considerar cada vez más la violencia como una opción aceptable sustitutiva, e incluso necesaria, de la razón», continúa la Fiscalía.

Mangione, que se ha declarado inocente, está acusado por la vía federal de disparar al director ejecutivo Brian Thompson varias veces con una pistola equipada con silenciador, fruto de una animadversión hacia el negocio y la forma de proceder con sus pacientes por parte de las aseguradoras médicas estadounidenses. EFE

gac/fjo/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR