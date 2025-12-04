Luis Ángel ‘El Flaco’:»La retirada de visas de EEUU a artistas es vigente y no nos alegra»

3 minutos

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- El cantante del regional mexicano Luis Ángel Franco, mejor conocido como El Flaco, dijo este jueves que la revocación de visas de Estados Unidos a los artistas mexicanos “es un tema muy vigente” y que las agrupaciones desconocen la razón detrás de esta decisión que, aseguró, no les da alegría.

“Es un tema que ha estado muy vigente, de que algún artista iba a viajar y le retiraron la visa, alguno ya estaba por allá y se la retiraron, o no están viajando y les llegan notificaciones de que no pueden viajar”, afirmó el ex vocalista de la Banda Los Recoditos durante la conferencia de prensa donde anunció su próximo concierto el 17 de enero en la Arena Ciudad de México.

El originario de Sinaloa (noroeste) también explicó que entre la “camaradería” del regional mexicano todos se preguntan “¿qué pasa?” con esta posición del Gobierno estadounidense ante “la retirada de visas” de artistas que “dependen de este trabajo”.

“No sabemos en realidad si es una cuestión fiscal, si es una cuestión de que cantas música específica, no lo sabemos”, confesó el intérprete de ‘Hasta la miel’ tras comentar que, por ahora, su visa “está en orden”.

El cantante además expresó su solidaridad con las familias que dependen de la labor de los músicos, porque, piensan “en todo lo que se mueve a raíz de que un artista no puede trabajar”.

La revocación de visas a políticos, funcionarios y grupos del regional mexicano ha sido una medida recurrente emitida por el Gobierno de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió el poder, el 1 de enero.

Entre los afectados ha estado Julión Álvarez o los “grandes amigos” del «Flaco», los integrantes de Grupo Firme, quienes en mayo de este año anunciaron en su cuenta de Instagram que no participaría en La Onda Fest (California) por observaciones y “procesos administrativos” de la embajada del país vecino a sus visas.

Incluso este mismo jueves la visa de turista del alcalde José Luis Dagnino, del municipio de San Felipe, en el estado mexicano de Baja California, fue revocada sin motivo o explicación, detalló en redes sociales el presidente municipal afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido gobernante.

Conquistar Colombia y llegar a España

Durante la conferencia de prensa, ‘El Flaco’ se mostró animado por su reciente presentación en Colombia, como invitado del cantante Yeison Jiménez, en el estadio de Bogotá El Campín a la que asistieron más de 40.000 personas.

“Esto me motivó a hacer un disco (…) Vamos a combinar un poquito la música de Colombia con la mexicana, de barrio, de mariachi que hacemos por acá, de norteño. Es un disco muy especial para toda la región de Colombia y Sudamérica”, agregó.

Y es que para el dos veces nominado al Latin Grammy, este es el camino para interpretar su música en España, uno de sus más grandes sueños.

“Yo tengo un sueño bien grande, y es que mi madre vaya a verme a España a algún evento. La puerta para Europa, hasta cierto punto, es Sudamérica, lo sé porque mis amigos, como Yeison, Jessie (Uribe), Pipe (Bueno), y todos los artistas del popular colombiano que visitan algunas partes de Europa, especialmente de España”, argumentó. EFE

abz/jmrg/rrt

(foto)