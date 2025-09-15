Luis Ángel Firpo amplía su ventaja ante FAS y mantiene el liderato en El Salvador

The Swiss voice in the world since 1935

San Salvador, 14 sep (EFE).- El Luis Ángel Firpo continúa como líder del torneo Apertura de El Salvador tras vencer 1-0 a los Emplumados del Águila en la jornada 11 que se disputó este fin de semana, con lo que llega a 26 puntos y amplía su ventaja sobre el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Los Toros del Firpo recibieron a un Águila, del argentino Daniel Messina, con serios problemas en su línea defensiva y sin ideas de ataque, lo que permitió que los locales hicieran de las suyas y sumaran una victoria más.

Los dirigidos por Solano amplían su ventaja sobre FAS y el Alianza, en segundo y tercer lugar, respectivamente, al cierre de la primera vuelta del Apertura.

Los Tigrillos del FAS, dirigidos por el técnico mexicano Cristian Flores, empataron 3-3 de visita ante Platense, por lo que solamente lograron un punto, llegando a 21 unidades al igual que los Albos del Alianza, del argentino Ernesto Corti.

Los de Corti vencieron de locales por 1-0 al Fuerte San Francisco, en el noveno lugar con 10 puntos.

En el cuarto lugar de la tabla se queda el Cacahuatique con 18 puntos, tras derrotar 2-1 al Municipal Limeño, que es octavo con 13 unidades y está por debajo de Platense, también con 13 puntos.

Los Caleros del Isidro Metapán, en el quinto lugar con 18 unidades, le ganaron 3-1 al Hércules, en el puesto 11 con 8 puntos por encima del Zacatecoluca, en el sótano con 7 unidades.

El Zacatecoluca, de visita, empató 1-1 con el Inter FA, que se queda en el puesto 10 con 8 puntos.

Tras la jornada 11, la lucha en la clasificación de goleadores sigue intensa con el salvadoreño Juan Argueta, de Cacahuatique, liderando con 8 goles, seguido del brasileño del FAS Yan Maciel, del trinitense Jomal Williams, del Metapán, y de los salvadoreños Styven Vásquez, de Firpo, y Emerson Rivas, de Platense con 5 tantos, cada uno. EFE

