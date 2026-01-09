Luis Advíncula pasa pruebas médicas para fichar por Alianza Lima, tras dejar Boca Juniors

1 minuto

Lima, 9 ene (EFE).- El lateral derecho peruano Luis Advíncula se encuentra este viernes pasando pruebas médicas para poder fichar por Alianza Lima, tras haberse desvinculado esta semana del Boca Juniors, donde jugó los últimos cuatro años y medio.

Advíncula, de 35 años, llegó este mismo viernes a la capital peruana y fue recibido por personal del club blanquiazul para llevarlo a cumplir con los exámenes previos respectivos antes de poder firmar su contrato con el equipo del distrito limeño de La Victoria.

El jugador, habitual en las convocatorias de la selección peruana, evitó dar declaraciones a los medios locales que le esperaban en el aeropuerto de Lima a la espera de cumplir con los requerimientos previos antes de poder hacer oficial su regreso al fútbol peruano.

De concretarse el fichaje, Advíncula viajará seguidamente a Montevideo para incorporarse al equipo que dirige el argentino Pablo Guede, que se encuentra en la capital uruguaya alistándose para jugar la Serie Río de la Plata, donde se enfrentará al chileno Colo Colo y a los argentinos Independiente y Unión. EFE

