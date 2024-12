Luis Arce asegura que 2024 fue el año «más duro» para su Gobierno

La Paz, 23 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este lunes que 2024 ha sido el año «más duro» que le ha tocado enfrentar a su Gobierno, por las dificultades políticas que buscaban un «acortamiento» de su mandato y económicas marcadas por la inflación además de la escasez de divisas.

«Este año fue el mas duro que hemos podido soportar, fue el año más complicado que hemos enfrentado pero lo hemos superado y estamos seguros que el 2025 va a ser un año mejor», declaró el mandatario en un encuentro con los periodistas, en La Paz.

El jefe de Estado mencionó que los «ataques» a su Administración buscaron generar una imagen de «desinstitucionalización», «ingobernabilidad» y «agotamiento del modelo económico» con la finalidad de producir un «acortamiento de mandato».

«También se ha tratado de instalar la imagen de un Gobierno incapaz, que no puede, que no puede gobernar que no puede administrar», remarcó.

En lo político, Arce se refirió a los «40 días de bloqueo» que el país tuvo que enfrentar por parte de los sectores leales al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Los seguidores del exmandatario exigieron a principios de año, la realización de los comicios judiciales y la renuncia de los magistrados que extendieron sus funciones, y en octubre pasado, nuevamente protestaron para pedir se retirara el proceso judicial contra Morales por trata y tráfico de personas.

También se mencionó el levantamiento armado que se produjo a medio año por parte de un sector del Ejército y que su Gobierno trabajó para mantener la democracia ante lo que consideró fueron «intentos golpistas».

En lo económico, el presidente señaló como «uno de los principales problemas económicos» al «bloqueo» de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la aprobación de créditos externos por más de 1.228 millones de dólares que gestionó el Ejecutivo, que en algunos casos están paralizados «desde febrero de 2023».

Arce indicó que una de las razones que incidieron en la falta de dólares fue el pago de la deuda externa y la falta de desembolsos para compensar ese flujo que en 2023 y 2024 fue superior a los 1.400 millones de dólares, en cada caso.

«Son dos cosas que nos merman los recursos, este es uno de ellos el pago de deuda, que no se recompensan con nuevos créditos que podrían estar beneficiando a la inversión pública al crecimiento y a compensar la salida de estos dólares», mencionó.

«Reconocemos que estamos enfrentado dificultades, pero también hemos tomado acciones, hemos tomado medidas y por eso todavía la economía crece», añadió.

Arce indicó que todo apuntaba a que Bolivia ingrese en un proceso «recesivo e inflacionario», pero que en el país no hay una recesión aunque admitió que la economía del país pasa por desaceleración.

Asimismo indicó que su Gobierno comenzó a «poner las piedras fundamentales» para «ensanchar» su base económica y no depender de un solo producto como hasta ahora ha sido la producción de gas natural, pero que la producción ha entrado en declive desde hace varios años.

El mandatario destacó medidas como las subvenciones estatales a la producción, la reducción de aranceles, la apertura a mercados del exterior, los proyectos de industrialización del litio, hierro y zinc, entre otros, para conseguir «un futuro con crecimiento sostenible».

Arce consideró que a partir de ahora «corren los plazos» para las elecciones presidenciales de agosto de 2025, por lo que está dispuesto a «defender» lo que ha hecho en su Gobierno en debates políticos y económicos. EFE

