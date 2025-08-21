Luis Arce descarta «efecto Milei» en Bolivia y afirma que el pueblo rechazó a la derecha

La Paz, 21 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo este jueves que en Bolivia «no hay el efecto Milei» que, a su juicio, se quería generar en América Latina y consideró que en las elecciones generales del domingo, el «pueblo» le dijo «no a la derecha».

«Para nosotros, la lectura es muy clara. El pueblo boliviano le dijo no a la derecha, no hay el efecto (del presidente argentino, Javier) Milei que estaba queriéndose generarse en América Latina», afirmó Arce en una rueda de prensa en La Paz.

El reporte oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 98,99 % de las actas computadas ratifica que habrá una inédita segunda vuelta entre el centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre. EFE

