Luis Arce envía deseos de «mucha salud» y «fortaleza» a Putin por su cumpleaños

1 minuto

La Paz, 7 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó este martes a su par de Rusia, Vladímir Putin, y le envió sus deseos de que tenga «mucha salud» y «fortaleza» con motivo de su 73 cumpleaños.

«Extendemos nuestras más cálidas felicitaciones al hermano presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, en su cumpleaños. En este día tan especial, le deseamos mucha salud y la fortaleza necesaria para continuar liderando a su pueblo por el camino del progreso, la dignidad y la justicia social», escribió Arce en sus redes sociales.

Bolivia y Rusia tienen una marcada afinidad política que incluso ha llevado al país suramericano a abstenerse de votar en las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a la condena a la invasión rusa en Ucrania.

La alianza política entre Putin y el Gobierno de Bolivia comenzó durante la Administración de Evo Morales (2006-2019) y se revalidó con Arce.

Los líderes de Corea del Norte, Nicaragua y Bielorrusia, además del Patriarca de Rusia y gobernadores regionales, entre otros políticos, felicitaron también al presidente ruso por su cumpleaños.

Tradicionalmente, ese día Putin celebra conversaciones telefónicas con varios líderes mundiales, muchos de ellos dirigentes de antiguas repúblicas soviéticas.

El Kremlin adelantó en la víspera que además de las llamadas telefónicas programadas para esta jornada, el mandatario ruso tendrá una agenda de trabajo bastante apretada, incluida una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de su país. EFE

