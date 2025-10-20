Luis Arce felicita a Paz y asegura estar listo para trabajar en una «transición ordenada»

2 minutos

La Paz, 19 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, felicitó este domingo al senador centrista Rodrigo Paz Pereira por ganar la «histórica» segunda vuelta y sostuvo que su Gobierno está listo para trabajar en una «transición ordenada» con las próximas autoridades.

«Felicito a Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo en una histórica segunda vuelta electoral que se realizó por primera vez en Bolivia y le deseo el mejor de los éxitos a su gobierno», publicó Arce en sus redes sociales.

«Como gobierno estamos listos para trabajar la transición ordenada que en todo momento comprometimos», indicó.

El mandatario también felicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) «por el gran trabajo realizado y el resultado que se conoció de manera oportuna para dar certidumbre a la población» y también manifestó su «más alto reconocimiento al pueblo boliviano, el verdadero ganador de esta jornada».

«Saludamos la vocación democrática y pacífica de las y los bolivianos, que hoy acudieron a las urnas. Que la voluntad popular sea la base para seguir construyendo un mejor futuro para todas y todos», indicó.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible».

El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

